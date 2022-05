Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 38ª giornata

Cala il sipario sul campionato di Serie A 2021/2022. Tra il 20 ed il 22 maggio si disputerà la 38esima e ultima giornata, che sarà aperta venerdì alle 20.45 dall'anticipo Torino-Roma. Domenica alle 18 andrà invece in scena il duello scudetto, con il Milan capolista impegnato al Mapei Stadium contro il Sassuolo e l'Inter che ospiterà a San Siro la Sampdoria. In zona Europa impegni rispettivamente contro Juventus, Empoli e Verona per Fiorentina, Atalanta e Lazio. Salernitana e Cagliari si giocheranno invece la salvezza con Udinese e Venezia. Completano il quadro Genoa-Bologna e Spezia-Napoli.

38ª giornata Serie A, i possibili risultati a sorpresa

La Fiorentina che batte la Juventus

La Fiorentina, reduce dal pesante ko sul campo della Sampdoria, ha bisogno dei tre punti per staccare il pass per l'Europa. I viola potrebbero approfittare di una Juventus già mentalmente in vacanza, vendicando così anche l'eliminazione subita nella semifinale di Coppa Italia.

Il Genoa che batte il Bologna

Una stagione da dimenticare per il Genoa, già matematicamente retrocesso in Serie B. I liguri, nell'ultimo impegno stagionale, affronteranno a Marassi il Bologna, formazione che non ha ormai più niente da chiedere al campionato: un'occasione per cercare di salutare il torneo con una prova di orgoglio.

Il Napoli che non passa a Spezia

Una partita senza obiettivi, quella che andrà in scena al Picco tra Spezia e Napoli. Gli aquilotti sono matematicamente salvi, mentre gli azzurri sono già certi del terzo posto. La formazione di Thiago Motta, però, vuole congedarsi dal proprio pubblico con un risultato positivo.