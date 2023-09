Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della quarta giornata

Tra il 16 ed il 18 settembre si disputerà la quarta giornata del campionato di serie A, nella quale spiccano i big match Inter-Milan e Juventus-Lazio. Il Napoli di Garcia farà visita al Genoa, mentre la Roma di Mourinho ospiterà all'Olimpico l'Empoli. Completano poi il programma Cagliari-Udinese, Monza-Lecce, Frosinone-Sassuolo, Fiorentina-Atalanta, Salernitana-Torino e Verona-Bologna.

I possibili risultati a sorpresa

Il blitz del Sassuolo

L'avvio di stagione, per il Sassuolo, non è stato certo semplice. I neroverdi, nelle prime due giornate, hanno incassato altrettanti ko contro Atalanta e Napoli, ma nella sfida con il Verona, vinta per 3-1, è arrivato il riscatto. Risultato a cui la formazione di Dionisi vuole dare seguito a Frosinone.

Il colpo del Bologna

Quattro i punti raccolti fin qui dal Bologna, reduce dalla vittoria interna contro il Cagliari. I rossoblù, adesso, andranno a caccia della seconda affermazione consecutiva sul campo del Verona, sconfitto nell'ultimo turno dal Sassuolo, per fare un salto in avanti in classifica.

La Lazio che frena la Juventus

Giornate tormentate, quelle che si stanno vivendo in casa Juventus. I bianconeri, infatti, devono fare i conti con il caso Pogba, trovato positivo al testosterone nei controlli antidoping effettuati in occasione del match contro l'Udinese. Una notizia che potrebbe lasciare qualche scoria nell'ambiente, con la Lazio dell'ex Maurizio Sarri, reduce dalla vittoria di Napoli, pronta ad approfittarne.