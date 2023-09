Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della quinta giornata

Tra il 22 ed il 24 settembre si disputerà la quinta giornata del campionato di serie A, che sarà aperta venerdì alle 18.30 dall'anticipo Salernitana-Frosinone per chiudersi poi domenica alle 20.45 con il posticipo Torino-Roma. L'Inter di Simone Inzaghi, al comando della classifica a punteggio pieno, farà visita all'Empoli, mentre la Juventus, prima inseguitrice dei nerazzurri, è attesa dal Sassuolo. Impegno interno contro il Verona per il Milan, Napoli in trasferta a Bologna. Completano il programma Lecce-Genoa, Lazio-Monza, Atalanta-Cagliari e Udinese-Fiorentina.

I possibili risultati a sorpresa

La Fiorentina che espugna Udine

Inizio di campionato complicato per l'Udinese. I friulani, nelle prime quattro giornate, hanno raccolto solamente tre punti e sono ancora a secco di vittorie. Difficoltà di cui è pronta ad approfittare la Fiorentina, che al contrario, tolto il passo falso contro l'Inter, ha messo in mostra ottime cose in questo avvio di stagione.

Il Bologna che frena il Napoli

Il Napoli, in queste prime gare del nuovo campionato, pare lontano parente della macchina perfetta capace di conquistare lo scudetto con largo anticipo nella passata stagione. Gli azzurri sembrano aver perso un po' di fame ed il Bologna, di fronte al proprio pubblico, potrebbe rivelarsi avversario più ostico del previsto.

La prima vittoria della Salernitana

La Salernitana, fin qui, ha raccolto appena due punti, rimanendo impantanata nei bassifondi della classifica. I granata attendono adesso all'Arechi il Frosinone rivelazione di questo avvio di campionato: una gara da non sbagliare per gli uomini di Paulo Sousa.