Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della sesta giornata

Si giocherà tra il 26 ed il 28 settembre la sesta giornata del campionato di serie A, con il programma che sarà aperto martedì sera dall'anticipo Juventus-Lecce. L'Inter capolista ospiterà a San Siro il Sassuolo, mentre il Milan farà visita al Cagliari. Impegno interno contro l'Udinese per il Napoli, Atalanta a Verona. Completano il quadro Empoli-Salernitana, Lazio-Torino, Frosinone-Fiorentina, Monza-Bologna e Genoa-Roma.

I possibili risultati a sorpresa

La Roma che frena ancora

L'inizio di stagione, per la Roma, non è certo stato dei più semplici. I giallorossi, nelle prime cinque giornate, hanno raccolto solamente cinque punti e adesso sono attesi dalla trasferta di Marassi contro un Genoa che, di fronte al proprio pubblico, potrebbe dare del filo da torcere ai giallorossi.

Il Milan che non passa a Cagliari

Il Milan, dopo il duro ko nel derby contro l'Inter ed il pareggio in Champions con il Newcastle, è tornato alla vittoria nella sfida interna con il Verona. Contro gli scaligeri, tuttavia, la prestazione dei rossoneri non è stata particolarmente brillante. Ed il Cagliari, costretto fin qui a navigare nei bassifondi della classifica, darà battaglia per strappare quanto meno un punto.

La prima vittoria dell'Empoli

Avvio di stagione disastroso per l'Empoli, ancora fermo a quota 0 in classifica e a secco di gol. Quella contro la Salernitana, per il tecnico Aurelio Andreazzoli, subentrato al posto dell'esonerato Paolo Zanetti, sarà la prima vera sfida da non fallire dopo il debutto proibitivo contro l'Inter.