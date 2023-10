Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa dell'ottava giornata

Tra venerdì 6 e domenica 8 ottobre si disputerà l'ottava giornata del campionato di serie A, che sarà aperta dall'anticipo Empoli-Udinese. Tra le sfide in programma spiccano il derby della Mole Juventus-Torino e le sfide Napoli-Fiorentina e Lazio-Atalanta. Inter e Milan, che condividono al momento il primato in classifica, affronteranno invece rispettivamente Bologna e Genoa. Completano il programma Lecce-Sassuolo, Monza-Salernitana, Frosinone-Verona e Cagliari-Roma.

I possibili risultati a sorpresa

Il blitz del Sassuolo

Il Lecce, dopo una partenza sprint, è stato costretto a rallentare negli ultimi due turni, nei quali non è riuscito a strappare punti a Juventus e Napoli. Una situazione di cui è pronto ad approfittare il Sassuolo, voglioso di riscattare il ko interno con il Monza.

Il Milan frenato dal Genoa

Il Milan, per mantenere il primo posto della classifica, andrà a caccia dei tre punti sul campo del Genoa. Una sfida, tuttavia, ricca di insidie: i rossoblù, in questo avvio di stagione, hanno infatti già saputo frenare diverse big del nostro torneo come Lazio, Napoli e Roma.

La prima vittoria dell'Udinese

Inizio di stagione quanto mai complicato per l'Udinese. I friulani, nelle prime sette giornate, hanno raccolto solamente quattro punti e sono ancora alla ricerca della prima vittoria. Successo che gli uomini di Sottil cercheranno di conquistare al Castellani di Empoli in una sfida che ha già il sapore di un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza.