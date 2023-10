Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della nona giornata

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, torna in campo la serie A. Tra sabato 21 e lunedì 23 ottobre si giocherà la nona giornata, in cui spicca il big match Milan-Juventus. L'Inter di Simone Inzaghi farà visita al Torino, mentre il Napoli sarà impegnato al Bentegodi di Verona. Derby toscano contro l'Empoli per la Fiorentina. Completano il programma Sassuolo-Lazio, Roma-Monza, Salernitana-Cagliari, Bologna-Frosinone, Atalanta-Genoa e Udinese-Lecce.

I possibili risultati a sorpresa

La prima vittoria dell'Udinese

Inizio di stagione complicato per l'Udinese. I friulani, nelle prime otto giornate, hanno raccolto solamente cinque punti e sono ancora alla ricerca della prima vittoria. Un successo che gli uomini di Sottil cercheranno di conquistare contro un Lecce in leggero calo dopo la partenza sprint.

La Roma che non supera il Monza

Le ultime due vittorie consecutive hanno rimesso in linea di galleggiamento la Roma, ancora però distante dalle prime posizioni. I giallorossi sono adesso attesi dalla sfida contro un Monza in salute: i brianzoli, reduci anch'essi da due successi di fila, sono imbattuti da cinque gare e venderanno cara la pelle anche all'Olimpico.

Il Frosinone che non cade a Bologna

Tra le sorprese di questa prima parte di campionato c'è senza dubbio il Frosinone di Di Francesco, che naviga al momento al settimo posto della classifica a pari merito con Monza e Lecce. I ciociari, reduci dalla vittoria con il Verona, andranno alla ricerca di un nuovo risultato positivo a Bologna.