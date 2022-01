Serie A, tutti gli affari di mercato già conclusi

Il primo giorno di mercato non è ancora terminato, ma arrivano i primi annunci ufficiali sui social dei club di serie A. Oggi sono apparse le prime foto in maglia viola del francese Ikonè. il colpaccio della Fiorentina annunciato già prima della fine del 2021 dal club di Commisso.

Non è stato l'unico a mostrarsi con la nuovca divisa in queste ore. Il Venezia ha ufficializzato l'arrivo del francese Cuisance dal Bayern Monaco, anche questo un affare virtualmente concluso già da diversi giorni.

Anche il Genoa americano ha già un nuovo acquisto ufficiale: è il terzino destro Silvan Hefti, arrivato dallo Young Boys per 5 milioni. Il giocatore potrebbe debuttare già giovedì contro il Sassuolo. A breve lo dovrebbe seguire in rossoblu anche il vichingo Leo Ostigard, il secondo colpo di mercato del Genoa: è già in città per le visite mediche. Il difensore norvegese di proprietà del Brighton, ma in prestito allo Stoke City nella prima parte di questa stagione, sta per firmare con il Grifone in prestito fino a giugno.

Da Genova è andato via invece un altro esterno basso, Fabio Depaoli: l'ex Chievo da oggi è un giocatore dell'Hellas Verona, che lo ha già mostrato sul web con la maglia gialloblu.

Definito anche il prestito di Mattia Lovato dall'Atalanta al Cagliari. La società sarda ha comunicato la chiusura dell'operazione con una nota ufficiale da poche ore: "Il Cagliari Calcio comunica di aver acquisito dall’Atalanta il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Lovato, classe 2000, che si trasferisce in prestito sino al termine della stagione sportiva 2021-22. Difensore centrale disciplinato in marcatura, dotato anche di una buona visione di gioco: piede preferito il destro, con il quale risulta preciso in fase di impostazione.".