Serie A, inizia il valzer degli allenatori

Concluso il campionato è arrivato il momento di pensare al futuro per le squadre di Serie A e la prima scelta, come spesso avviene, sarà su fronte degli allenatori. Le formazioni di testa, dopo la scorsa estate ricca di cambiamenti, dovrebbero tutte confermare i propri tecnici. Il neoscudettato Pioli guiderà il Milan campione d’Italia, Inzaghi resterà all’Inter, nonostante qualche momento di tensione anche Spalletti non lascerà Napoli. Nessuna rivoluzione in casa Juventus dove Allegri ha deluso ma ha un contratto lungo ed economicamente pesante, quindi l’esonero non è percorribile. Niente cambi a Roma dove Lotito ha fiducia in Sarri e i giallorossi confermeranno Mourinho. La Fiorentina ha in Italiano il proprio vate, e infine c’è l’Atalanta con Percassi che ha confermato Gasperini.

Allenatori Serie A 2022-2023: quali panchine cambiano padrone?

Molti saranno i cambiamenti invece per chi ha chiuso intorno alla metà della classifica o addirittura sotto. L’Udinese ha appena salutato Cioffi che dovrebbe finire al Verona, con i friulani pronti a puntare su Zanetti e su Pecchia. Tudor lascerà l’Hellas dopo l’ottimo lavoro svolto, su di lui c'è il forte interessamento del Bologna che si starebbe muovendo per sostituire Sinisa Mihajlovic.

Sicuro del posto l’anno prossimo è Dionisi al Sassuolo, mentre Cairo e Juric si devono ancora incontrare per capire se ci sono i presupposti per continuare insieme. Il croato chiede garanzie per il futuro, se arriveranno resterà. Tutto da decifrare il futuro in Liguria con Thiago Motta che potrebbe lasciare lo Spezia nonostante sia riuscito nell’impresa salvezza, si parla di Pirlo al suo posto ma per ora sono solo rumors, mentre la Sampdoria vorrebbe riconfermare Giampaolo. All'apello a questo punto mancano solo l'Empoli, che ha già confermato Andreazzoli, la Salernitana con Sabatini che vuole convincere Iervolino a trattenere Nicola, e le neopromosse Lecce e Cremonese. I salentini continueranno con Barone, decisione ufficiale da qualche giorno, i lombardi devono riorganizzarsi dopo l'addio a sorpresa di Pecchia, si parla di Filippo Inzaghi, ma forse è ancora presto per avanzare vere e proprie candidature.