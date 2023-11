Serie A, quando cambiare allenatore conviene: il dato sulla media punti

Quella di Rudi Garcia, il cui posto alla guida del Napoli dovrebbe essere preso da Walter Mazzarri, è la quarta panchina a saltare in questo campionato di serie A. Prima di lui, a perdere il posto, erano stati Cristiano Zanetti, sostituto da Aurelio Andreazzoli all'Empoli, Paulo Sousa, esonerato dalla Salernitana per far spazio a Filippo Inzaghi, e Andrea Sottil, sollevato dall'incarico dall'Udinese e rimpiazzato da Gabriele Cioffi. Cambi di guida tecnica che, almeno fin qui, hanno prodotto risultati positivi; Andreazzoli, Inzaghi e Cioffi hanno infatti avuto una media punti migliore di 1,25, 0,13 e 1 sui rispettivi predecessori.

Una tendenza confermata dai dati analizzati da Calcio e Finanza, che ha preso in esame i 52 cambi di allenatore che si sono verificati in serie A a partire dalla stagione 2018/2019 ad oggi. In 39 casi, vale a dire il 75%, chi è subentrato ha fatto meglio del tecnico esonerato per quanto riguarda la media punti a partita. Il migliore, da questo punto di vista, è stato Igor Tudor, che prese il posto di Di Francesco nel Verona nel 2021/2022 portando da 0 a 1,51 la media punti a partita.

Questi, nel dettaglio, i dati relativi alla media punti di tecnici esonerati e subentrati: