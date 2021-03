Serie A, il calendario della corsa scudetto: le gare di Inter, Milan, Juventus e Atalanta

Dieci giornate al termine del campionato di Serie A 2020/2021. Un torneo che, al momento, sembra saldamente nelle mani dell'Inter, con i nerazzurri che possono vantare 6 punti di vantaggio sul Milan (che però ha giocato una gara in più) e 10 sulla coppia formata da Juventus e Atalanta (anche i bergamaschi, rispetto alla formazione di Conte, hanno disputato una partita in più). Più staccate le altre, con il Napoli a -12, la Roma a -15 e la Lazio a -16. Vediamo il calendario completo da qui al termine della stagione delle squadre impegnate nella corsa scudetto.

Corsa scudetto, il calendario dell'Inter

L'Inter, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, tornerà in campo facendo visita al Bologna di Mihajlovic. Poi, in rapida successione, il recupero della gara rinviata causa Covid con il Sassuolo e la sfida con il Cagliari, entrambe in casa. I nerazzurri, successivamente, saranno impegnati nel loro primo big match di questo finale di stagione contro il Napoli, valevole per la 31ª giornata. Seguono in calendario le partite contro Spezia (trasferta), Verona (casa), Crotone (trasferta) e Sampdoria (casa), prima di un infuocato finale che vedrà la formazione di Conte affrontare la Roma a San Siro e la Juventus all'Allianz Stadium. Ultimo atto al Meazza contro l'Udinese.

Il calendario completo dell'Inter:

29ª giornata: Bologna-Inter

Recupero 28ª giornata: Inter-Sassuolo

30ª giornata: Inter-Cagliari

31ª giornata: Napoli-Inter

32ª giornata: Spezia-Inter

33ª giornata: Inter-Verona

34ª giornata: Crotone-Inter

35ª giornata: Inter-Sampdoria

36ª giornata: Inter-Roma

37ª giornata: Juventus-Inter

38ª giornata: Inter-Udinese

Corsa scudetto, il calendario del Milan

Il Milan, eliminato dal Manchester United in Europa League, tornerà in campo ospitando a San Siro la Sampdoria. Successivamente la trasferta di Parma e gli impegni interni con Genoa e Sassuolo. Sarà poi la volta delle delicate trasferte sui campi di Lazio e Juventus, inframezzate dalla sfida interna con il Benevento. Conclusione di torneo contro Torino (trasferta), Cagliari (casa) e Atalanta (trasferta).

Il calendario completo del Milan:

29ª giornata: Milan-Sampdoria

30ª giornata: Parma-Milan

31ª giornata: Milan-Genoa

32ª giornata: Milan-Sassuolo

33ª giornata: Lazio-Milan

34ª giornata: Milan-Benevento

35ª giornata: Juventus-Milan

36ª giornata: Torino-Milan

37ª giornata: Milan-Cagliari

38ª giornata: Atalanta-Milan

Corsa scudetto, il calendario della Juventus

Ritorno in campo di fuoco per la Juventus, che sarà prima impegnata nel derby con il Torino e poi nel recupero della terza giornata con il Napoli. Per i bianconeri, dopo la gara casalinga contro il Genoa, altra super sfida a Bergamo contro l'Atalanta. In calendario, poi, Parma in casa e gli impegni esterni con Fiorentina e Udinese, prima di un infuocato finale di stagione, in cui la squadra di Pirlo, inframezzate dalla trasferta sul terreno di gioco del Sassuolo, ospiterà Milan e Inter all'Allianz Stadium in due partite da non perdere. Ultima giornata a Bologna.

Il calendario completo della Juventus:

29ª giornata: Torino-Juventus

Recupero 3ª giornata: Juventus-Napoli

30ª giornata: Juventus-Genoa

31ª giornata: Atalanta-Juventus

32ª giornata: Juventus-Parma

33ª giornata: Fiorentina-Juventus

34ª giornata: Udinese-Juventus

35ª giornata: Juventus-Milan

36ª giornata: Sassuolo-Juventus

37ª giornata: Juventus-Inter

38ª giornata: Bologna-Juventus

Corsa scudetto, il calendario dell'Atalanta

L'Atalanta riprenderà il proprio cammino ospitando l'Udinese, prima di fare visita alla Fiorentina ed affrontare al Gewiss Stadium la Juventus. Dopo i bianconeri altra super sfida sul campo della Roma. Il calendario prevede poi gli impegni con Bologna (casa), Sassuolo (trasferta), Parma (trasferta), Benevento (casa), Genoa (trasferta) e Milan (casa).

Il calendario completo dell'Atalanta: