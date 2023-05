Serie A, il calendario della corsa Champions

Sei squadre per tre posti. Si preannuncia un infuocato rush finale di stagione per quanto riguarda la lotta Champions, con Juventus, Inter, Lazio, Milan, Roma e Atalanta a contendersi il pass per la prossima edizione della massima competizione europea (già qualificato il Napoli scudettato). Decisive saranno le ultime tre giornate di campionato, con la classifica che, tuttavia, potrebbe poi essere riscritta in base a quanto verrà deciso sul caso plusvalenze che vede sul banco degli imputati la Vecchia Signora, con i bianconeri che rischiano una nuova penalizzazione dopo quella, poi revocata, di qualche mese fa.

Lotta Champions, il calendario della Juventus

La Juventus, nel prossimo turno, farà visita ad un Empoli già matematicamente salvo. Per i bianconeri, poi, sarà la volta dello scontro diretto interno con il Milan, prima di chiudere il torneo alla Dacia Arena di Udine contro gli uomini di Sottil.

Il calendario completo della Juventus:

36esima giornata: Empoli-Juventus

37esima giornata: Juventus-Milan

38esima giornata: Udinese-Juventus

Lotta Champions, il calendario dell'Inter

Per l'Inter, nella prossima giornata, è in calendario la trasferta al Maradona contro il Napoli già matematicamente campione d'Italia. I nerazzurri ospiteranno poi a San Siro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini in una sfida non priva di insidie, prima di chiudere il campionato sul campo del Torino.

Il calendario completo dell'Inter:

36esima giornata: Napoli-Inter

37esima giornata: Inter-Atalanta

38esima giornata: Torino-Inter

Lotta Champions, il calendario della Lazio

Trasferta a Udine per la Lazio nel prossimo turno di campionato, con i biancocelesti che chiuderanno poi la propria stagione con gli impegni contro Cremonese (in casa) ed Empoli (in trasferta).

Il calendario completo della Lazio:

36esima giornata: Udinese-Lazio

37esima giornata: Lazio-Cremonese

38esima giornata: Empoli-Lazio

Lotta Champions, il calendario del Milan

Match sulla carta agevole per il Milan, che, nella prossima giornata, ospiterà a San Siro la Sampdoria già retrocessa. Decisivo, poi, lo scontro diretto all'Allianz Stadium contro la Juventus, con i rossoneri che chiuderanno infine il campionato con la sfida interna contro il Verona, formazione che potrebbe essere ancora alla ricerca di punti salvezza.

Il calendario completo del Milan:

36esima giornata: Milan-Sampdoria

37esima giornata: Juventus-Milan

38esima giornata: Milan-Verona

Lotta Champions il calendario della Roma

Impegno interno contro la Salernitana per la Roma nella prossima giornata, con i giallorossi attesi poi dalla trasferta di Firenze ed il match interno con il pericolante Spezia.

Il calendario completo della Roma:

36esima giornata: Roma-Salernitana

37esima giornata: Fiorentina-Roma

38esima giornata: Roma-Spezia

Lotta Champions, il calendario dell'Atalanta

L'Atalanta, nel prossimo turno, ospiterà al Gewiss Stadium il Verona, formazione in piena bagarre nella lotta per evitare la retrocessione. Sarà quindi la volta della trasferta di San Siro contro l'Inter, prima di chiudere il campionato con il match interno con il Monza.

Il calendario completo dell'Atalanta: