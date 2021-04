Serie A, il calendario della corsa Champions: sei squadre per tre posti

Una volata Champions che si preannuncia incandescente, con sei squadre a contendersi tre posti. Con l'Inter ormai ad un passo dalla conquista dello scudetto e conseguente qualificazione per la prossima edizione della massima competizione europea, sono Milan, Juventus, Atalanta, Napoli, Lazio e Roma (in rigoroso ordine di classifica attuale) a giocarsi i rimanenti slot. Vediamo gli impegni di queste formazioni da qui al termine del campionato di Serie A.

Corsa Champions, il calendario del Milan

Il Milan, dopo il pareggio interno con la Sampdoria, tornerà in campo facendo visita al Parma. Successivamente, in calendario, gli impegni interni con Genoa e Sassuolo. Sarà poi la volta delle delicate trasferte sui campi di Lazio e Juventus, inframezzate dalla sfida interna con il Benevento. Conclusione di torneo contro Torino (trasferta), Cagliari (casa) e Atalanta (trasferta), in quello che si preannuncia in un infuocato scontro diretto.

Il calendario completo del Milan:

30ª giornata: Parma-Milan

31ª giornata: Milan-Genoa

32ª giornata: Milan-Sassuolo

33ª giornata: Lazio-Milan

34ª giornata: Milan-Benevento

35ª giornata: Juventus-Milan

36ª giornata: Torino-Milan

37ª giornata: Milan-Cagliari

38ª giornata: Atalanta-Milan

Corsa Champions, il calendario della Juventus

La Juventus, rinfrancata dalla vittoria con il Napoli nel recupero della terza giornata, ospiterà all'Allianz Stadium il Genoa prima di fare visita all'Atalanta. In calendario, poi, Parma in casa e gli impegni esterni con Fiorentina e Udinese, prima di un infuocato finale di stagione, in cui la squadra di Pirlo, inframezzate dalla trasferta sul terreno di gioco del Sassuolo, ospiterà Milan e Inter all'Allianz Stadium in due partite da non perdere. Ultima giornata a Bologna.

Il calendario completo della Juventus:

30ª giornata: Juventus-Genoa

31ª giornata: Atalanta-Juventus

32ª giornata: Juventus-Parma

33ª giornata: Fiorentina-Juventus

34ª giornata: Udinese-Juventus

35ª giornata: Juventus-Milan

36ª giornata: Sassuolo-Juventus

37ª giornata: Juventus-Inter

38ª giornata: Bologna-Juventus

Corsa Champions, il calendario dell'Atalanta

L'Atalanta di Gasperini, attualmente quarta in classifica, farà visita nel prossimo turno alla Fiorentina, prima di ospitare al Gewiss Stadium la Juventus. Dopo quella con i bianconeri altra super sfida sul campo della Roma. Il calendario prevede poi gli impegni con Bologna (casa), Sassuolo (trasferta), Parma (trasferta), Benevento (casa), Genoa (trasferta) e Milan (casa).

Il calendario completo dell'Atalanta:

30ª giornata: Fiorentina-Atalanta

31ª giornata: Atalanta-Juventus

32ª giornata: Roma-Atalanta

33ª giornata: Atalanta-Bologna

34ª giornata: Sassuolo-Atalanta

35ª giornata: Parma-Atalanta

36ª giornata: Atalanta-Benevento

37ª giornata: Genoa-Atalanta

38ª giornata: Atalanta-Milan

Corsa Champions, il calendario del Napoli

Il Napoli cercherà di riscattare il ko contro la Juventus nella trasferta sul campo della Sampdoria, prima di ospitare allo stadio Maradona Inter e Lazio in un due infuocate sfide. Il calendario degli azzurri prosegue poi con le gare contro Torino (trasferta), Cagliari (casa), Spezia (trasferta), Udinese (casa) e Fiorentina (trasferta), prima di chiudere il torneo sul proprio terreno di gioco contro il Verona.

Il calendario completo del Napoli:

30ª giornata: Sampdoria-Napoli

31ª giornata: Napoli-Inter

32ª giornata: Napoli-Lazio

33ª giornata: Torino-Napoli

34ª giornata: Napoli-Cagliari

35ª giornata: Spezia-Napoli

36ª giornata: Napoli-Udinese

37ª giornata: Fiorentina-Napoli

38ª giornata: Napoli-Verona

Corsa Champions, il calendario della Lazio

I biancocelesti, che dovranno recuperare la gara con il Torino (data ancora da definire), faranno visita al Verona ed ospiteranno all'Olimpico il Benevento prima dello scontro diretto di Napoli. Dopo la sfida del Maradona altro big match con il Milan, poi Genoa (casa), Fiorentina (trasferta) e Parma (casa). Alla penultima giornata derby con la Roma, atto finale sul campo del Sassuolo.

Il calendario completo della Lazio:

30ª giornata: Verona-Lazio

31ª giornata: Lazio-Benevento

32ª giornata: Napoli-Lazio

33ª giornata: Lazio-Milan

34ª giornata: Lazio-Genoa

35ª giornata: Fiorentina-Lazio

36ª giornata: Lazio-Parma

37ª giornata: Roma-Lazio

38ª giornata: Sassuolo-Lazio

Recupero 25ª giornata: Lazio-Torino (data da definire)

Corsa Champions, il calendario della Roma

La Roma, unica formazione italiana rimasta ancora in corsa nelle competizioni europee, dove sfiderà l'Ajax nei quarti di finale di Europa League, affronterà Bologna (casa) e Torino (trasferta) prima del big match dell'Olimpico contro l'Atalanta. Poi gli impegni esterni con Cagliari e Sampdoria e quello interno con il Crotone prima del big match di San Siro contro l'Inter. Alla penultima giornata il derby con la Lazio, chiusura a Spezia.

Il calendario completo della Roma: