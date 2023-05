Serie A, lotta salvezza: il calendario delle ultime due giornate

Dopo quella della Sampdoria, nello scorso weekend è arrivata la retrocessione matematica anche della Cremonese, travolta allo Zini per 5-1 dal Bologna. Nella bagarre per evitare l'ultimo posto che costa una sanguinosa retrocessione in serie B, a due giornate dal termine del campionato, sono rimaste quindi tre squadre: Lecce (33 punti), Spezia (31) e Verona (30).

Lotta salvezza, il calendario del Lecce

Il Lecce, nel prossimo turno, farà visita al lanciato Monza di Palladino, protagonista di un girone di ritorno da ritmi europei. I salentini, poi, chiuderanno il loro torneo con la sfida interna contro il Bologna.

Il calendario completo del Lecce :

37esima giornata: Monza-Lecce

38esima giornata: Lecce-Bologna

Lotta salvezza, il calendario dello Spezia

Lo Spezia, nella prossima giornata, ospiterà al Picco il Torino, formazione priva di particolari obiettivi di classifica. Nell'ultimo turno, poi, la trasferta dell'Olimpico contro la Roma, con i giallorossi che potrebbero essere alla ricerca di punti preziosi per l'Europa.

Il calendario completo dello Spezia :

37esima giornata: Spezia-Torino

38esima giornata: Roma-Spezia

Lotta salvezza, il calendario del Verona

Impegno interno contro l'Empoli già salvo per il Verona nel prossimo turno, con gli scaligeri che, nell'ultima giornata, saranno attesi a San Siro da un Milan che potrebbe essere bisognoso di punti Champions.

Il calendario completo del Verona :