Serie A, il calendario della corsa scudetto: le gare di Milan, Inter e Napoli

Tre squadre in due punti. È una lotta serratissima quella per la conquista dello scudetto, con il Milan di Pioli che, al momento, precede di due lunghezze Inter (che però ha una gara in meno) e Napoli. Una bagarre resa ancor più incerta dai passi falsi compiuti dalle tre pretendenti al titolo: nell'ultima giornata né i rossoneri, fermati sul pari a Salerno, né i nerazzurri, sconfitti a domicilio dal Sassuolo, né i partenopei, bloccati sull'1-1 a Cagliari, sono infatti riusciti a conquistare l'intera posta in palio. Una frenata che certifica, ancora una volta, come in questo campionato non ci sia una squadra capace di dare una vera e propria spallata alle avversarie.

Per andare a caccia del tricolore, tuttavia, andranno adesso limitati il più possibile i passi falsi e, in questo senso, un ruolo chiave può essere giocato dal calendario. Andiamo quindi a vedere le sfide da cui sono attese Milan, Inter e Napoli.

Corsa scudetto, il calendario del Milan

Il prossimo impegno, per il Milan, sarà a San Siro contro l'Udinese, prima dello scontro diretto allo stadio Maradona contro il Napoli. Poi, per i rossoneri, una serie di sfide sulla carta agevoli: Empoli (casa), Cagliari (trasferta), Bologna (casa), Torino (trasferta) e Genoa (casa). Ma attenzione, il Diavolo, nel corso di questa stagione, ha perso numerosi punti proprio contro le cosiddette piccole. Il calendario della formazione di Pioli si presenta invece impegnativo nel finale, con le gare contro Lazio (trasferta), Fiorentina (casa), Verona (trasferta) e Atalanta (casa), prima della chiusura al Mapei Stadium contro un Sassuolo che, a quel punto, potrebbe non avere più niente da chiedere al torneo.

Il calendario completo del Milan:

27esima giornata: Milan-Udinese

28esima giornata: Napoli-Milan

29esima giornata: Milan-Empoli

30esima giornata: Cagliari-Milan

31esima giornata: Milan-Bologna

32esima giornata: Torino-Milan

33esima giornata: Milan-Genoa

34esima giornata: Lazio-Milan

35esima giornata: Milan-Fiorentina

36esima giornata: Verona-Milan

37esima giornata: Milan-Atalanta

38esima giornata: Sassuolo-MIlan

Corsa scudetto, il calendario dell'Inter

L'Inter, nel prossimo turno, farà visita al Genoa, prima di ospitare a San Siro la Salernitana e poi fare tappa nella Torino granata. Segue, per i nerazzurri, un ciclo di partite impegnative contro Fiorentina (casa), Juventus (trasferta), Verona (casa) e Roma (casa) inframezzate dalla trasferta di Spezia, prima di un finale sulla carta morbido con le gare contro Udinese (trasferta), Empoli (casa), Cagliari (trasferta) e Sampdoria (casa). Ancora da stabilire la data del recupero di Bologna-Inter.

Il calendario completo dell'Inter:

27esima giornata: Genoa-Inter

28esima giornata: Inter-Salernitana

29esima giornata: Torino-Inter

30esima giornata: Inter-Fiorentina

31esima giornata: Juventus-Inter

32esima giornata: Inter-Verona

33esima giornata: Spezia-Inter

34esima giornata: Inter-Roma

35esima giornata: Udinese-Inter

36esima giornata: Inter-Empoli

37esima giornata: Cagliari-Inter

38esima giornata: Inter-Sampdoria

Corsa scudetto, il calendario del Napoli

Un calendario ostico, quello da cui è atteso il Napoli nelle prossime settimane. Gli azzurri affronteranno infatti in serie Lazio (trasferta), Milan (casa), Atalanta (trasferta), Fiorentina (casa) e Roma (casa), inframezzate dalle gare con Verona (trasferta) e Udinese (casa). Più agevole la parte finale di torneo, con i match contro Empoli (trasferta), Sassuolo (casa), Torino (trasferta), Genoa (casa) e Spezia (trasferta).

Il calendario completo del Napoli: