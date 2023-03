Serie A, chi va in Champions League: le quote dei bookmakers

Il Napoli è vicinissimo allo Scudetto, Cremonese, Sampdoria e Verona sono ad un passo dal baratro Serie B e così a marzo la Serie A offre ancora pochi spunti per la classifica finale. L'unico risultato ancora tutto da decifrare e quali saranno le squadre che si qualificheranno alla prossima Champions League. Al momento la classifica dice: Lazio 52 punti, Inter 50, Milan 48, ad oggi sarebbero loro le qualificate, Roma quinta a 47 e Atalanta sesta a 45. La corsa sembra essere ridotta a loro con la Juventus a 41 che non è nemmeno quotato dai bookmaers per raggiungere il risultato.

Le quote scommesse per la qualificazione in Champions League

Le agenzie di scommesse hanno invece già stilato le proprie favorite per i tre posti alle spalle del Napoli. L'ultima giornata ha visto la Lazio vincere il derby, un pieno di entusiamo e un balzo al secondo posto che è premiato anche dai bookie, Sarri adesso è favorito nella corsa bancato a 1,35. Stessa quota per l'Inter che nonostante il secondo ko di fila contro Juventus e Spezia secondo gli scommettitori è ancora un passo avanti alle altre. Va però detto che Inzaghi è l'unico ancora in corsa su tre fronti e questo potrebbe essere un problema per la gestione di energie fische e mentali.

La sconfitta con l'Udinese ha fatto scendere le quotazioni del Milan, ora a 1.50 per i bookmakers, ma ancora favorito per il quarto posto visto che la Roma è a 1.85 ed esce dal derby con le ossa rotte. Mourinho dovrà cercare di sprintare già nel match post sosta contro la Sampdoria. Impegno sulla carta semplice anche per l'Atalanta che tra due settimane sfiderà il fanalino di coda Cremonese. Il successo in rimonta con l'Empoli non ha convinto le agenzie di scommesse che quotano la Dea a 3.25, nonostante Gasperini abbia solo l'impegno del campionato da portare avanti da qui al 4 giugno. Per la Juventus l'unico modo per arrivare a giocare la Champions League l'anno prossimo sembra invece essere quello di vincere l'Europa League.