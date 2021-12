Serie A, la classifica dell'anno solare 2021: Inter davanti a tutti

È calato il sipario sul 2021 della Serie A. A chiudere l'anno davanti a tutti nel nuovo campionato l'Inter di Simone Inzaghi, che, con i suoi 46 punti, precede di quattro lunghezze il Milan. Più indietro Napoli (39), Atalanta (38), Juventus (34), Roma (32), Fiorentina (32) e Lazio (31). I nerazzurri, che nello scorso torneo si sono aggiudicati il titolo di campioni d'Italia sotto la guida di Antonio Conte, sono anche la formazione che ha fatto più punti nell'intero anno solare: ben 104 in 43 partite giocate, dieci in più dell'Atalanta. A seguire, in questa speciale classifica, Napoli (91) e Juventus (88), con il Milan (che ha però giocato una gara meno di bianconeri ed azzurri) soltanto al quinto posto. Escludendo le squadre retrocesse (Parma, Crotone e Benevento) e promosse (Empoli, Salernitana e Venezia) dalla B, la formazione ad aver fatto peggio è il Cagliari, che in questo 2021 ha raccolto solamente 33 punti. Davanti ai sardi Genoa (43), Spezia (44) e Udinese (45).

Serie A, la classifica dell'anno solare 2021