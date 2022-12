Serie A, la classifica dell'anno solare 2022: Napoli in vetta, disastro Sampdoria

Sta ormai giungendo al termine il 2022. Il campionato di serie A, fermo dallo scorso 13 novembre per la disputa dei Mondiali in Qatar, riprenderà mercoledì 4 gennaio, quando si disputerà la 16esima giornata. Al momento, in testa alla classifica troviamo il Napoli di Luciano Spalletti, che, con i suoi 41 punti, precede di otto lunghezze il Milan. Terza la Juventus a 31, quarte a pari merito Lazio e Inter a 30. Ma chi ha conquistato più punti nell'anno solare che si sta chiudendo? Andiamo a scoprirlo.

Napoli davanti a tutti, insegue il Milan

In questi dodici mesi, la squadra ad aver fatto meglio è il Napoli: gli azzurri, nel 2022, hanno infatti conquistato ben 81 punti in 34 partite. Al secondo posto troviamo il Milan, che di punti ne ha raccolti 77, nove in più dell'Inter. Quarta la Juventus a 67, che precede Lazio (63) e Roma (58). Più indietro Udinese (51), Fiorentina (49), Atalanta (48) e Torino (46). Escludendo le squadre retrocesse (Cagliari, Genoa e Venezia) e le neopromosse dalla serie B (Lecce, Cremonese e Monza), la formazione ad aver fatto peggio è la Sampdoria, che in questo anno ha raccolto solamente 22 punti. Davanti ai blucerchiati Empoli (31), Spezia (33) e Verona (34).

La classifica dell'anno solare 2021