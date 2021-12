Serie A, la classifica marcatori nell'anno solare 2021: la top 10

Sta per calare il sipario sul 2021, anno che, sul fronte calcistico, ha visto il ritorno dell'Inter sul tetto d'Italia. Come da tradizione, questo è il momento di stilare graduatorie di squadra e individuali relative ai dodici mesi appena trascorsi. Tra queste particolare curiosità è suscitata dalla classfica dei bomber dell'anno solare: a conquistare il primato il centravanti della Fiorentina Dusan Vlahovic, autore di 33 reti nel 2021. Alle spalle del serbo, a completare il podio, Ciro Immobile (24) e Lautaro Martinez (22). In classifica, in ottava posizione con i suoi 17 gol, anche Cristiano Ronaldo, che in estate ha lasciato la Juventus per approdare al Manchester United.

Serie A, la classifica dei bomber del 2021