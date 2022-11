Serie A, la Cremonese fa quadrato: avanti con Alvini

Avanti con Alvini. Idee chiare e programmazione: la Cremonese approfitta della lunga sosta mondiale per fare quadrato attorno al suo tecnico e pianificare il mercato di gennaio. L'obiettivo? Manco a dirlo: la salvezza. Sarà dura, con 7 punti raccolti in 15 partite e senza aver mai vinto (unica della A ancora a quota 0 successi). Ma oggi hanno ribadito piena fiducia nell'attuale gestione tecnica, con una conferenza stampa congiunta, il ds Simone Giacchetta e il consulente strategico Ariedo Braida a pochi giorni dalla ripresa delle attività. Un momento utile a fare un punto della situazione prima della seconda parte di stagione. Così Braida sul tema allenatore: "Per noi non è mai stato in discussione: Massimiliano Alvini è il nostro mister, ha la fiducia della proprietà e della dirigenza, non si discute. Lo ripetiamo oggi, in modo da dissipare ogni dubbio. È vero che nella prima parte di stagione non abbiamo raccolto quanto abbiamo seminato, ma la squadra ha una sua identità e abbiamo giocato la nostra gara contro ogni avversaria, ad eccezione forse solo della sfida contro la Lazio. Ora però c’è da lavorare duro, sia in campo che fuori. Dobbiamo stare zitti e pedalare. La squadra sul campo con il mister, mentre noi fuori dal campo ci faremo trovare pronti in vista del calciomercato invernale: vogliamo migliorare la qualità di questa rosa, analizzeremo ogni situazione e valuteremo ogni opportunità che si presenterà in queste settimane”.

“Con il mister e con Ariedo abbiamo già analizzato la situazione, perché si aprirà una finestra di calciomercato – ha aggiunto il ds Simone Giacchetta – in cui la Cremonese cercherà di farsi trovare pronta. Credo però che sia doveroso capire che tipo di calciomercato andremo ad affrontare. La finestra per i trasferimenti apre l’1 gennaio: fino a quel momento non si potrà fare alcun movimento, né in entrata né in uscita. Saranno più di 30 giorni in cui come sempre trapeleranno decine e decine di nomi e indiscrezioni, ma serviranno molta pazienza e sangue freddo. Non facciamoci prendere dalla frenesia perché comunque per più di un mese bisognerà attendere prima di portare a termine un trasferimento, e fino a quel momento noi lavoreremo in silenzio e sotto traccia. Ma vi posso garantire che lavoreremo tutti, uniti e compatti, dalla proprietà ai giocatori passando per i dirigenti e il Mister, perché vogliamo fare tutto quanto è possibile cercare di raggiungere il nostro obiettivo. Servirà l’apporto di tutti, siamo una squadra, un gruppo, una società che non vuole lasciare nulla di intentato”.

La situazione di classifica della squadra, Braida ha chiosato così: “Il calcio riserva sempre sorprese. È chiaro che in qualche partita siamo stati effettivamente penalizzati dagli episodi. Abbiamo sempre giocato con grande dignità, la squadra ha sempre dato tutto, l’allenatore ha fatto un buonissimo lavoro. Per questo prima vi ho ribadito che è il nostro allenatore e sarà ancora con noi, perchè ha la nostra fiducia e crediamo nel suo lavoro. Il resto è complicato, se pensiamo alla partita contro la Sampdoria: abbiamo dominato per buona parte, abbiamo avuto grandi opportunità e poi siamo stati puniti. Anche in altre occasioni abbiamo fatto partite molto buone ma il risultato ci ha penalizzato. Ci vorrebbe qualcuno probabilmente che la buttasse dentro. Ma abbiamo fiducia nei nostri giocatori, hanno dimostrato di avere delle qualità. Ci sono dei giocatori che non hanno espresso tutte le potenzialità che hanno. Speriamo che nel prosieguo di questo campionato chi non è riuscito ancora a dare il massimo riesca a farlo”.

Il 4 gennaio 2023, alla ripresa, la Cremonese ospiterà allo Zini la Juventus, la squadra italiana con più giocatori spediti al Mondiale. Potrebbe essere una clamorosa occasione di iniziare il nuovo anno con un risultato eclatante che dia il via alla grande rimonta grigiorossa.