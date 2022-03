Serie A Cup, un nuovo torneo durante la sosta per il Mondiale

Il primo Mondiale d'Inverno non vedrà l'Italia ai blocchi di partenza. La sconfitta contro la Macedonia costringerà gli azzurri a guardare un'altra rassegna iridata dal divano, per la seconda volta di fila. E mentre tutti si interrogano su come è potuto succedere e su come provare a rialzare il movimento calcistico italiano, c'è chi ha il compito di capire cosa fare in quei cinquanta giorni di sosta nel pieno della stagione che bloccheranno tutti i campionati.

La Serie A Cup durante la sosta per il Mondiale

La Lega Calcio sembra aver trovato una soluzione: molto probabilmente si svolgerà una nuova competizione la Serie A Cup da sviluppare proprio tra novembre e dicembre 2022. Così mentre gli altri saranno impegnati a giocarsi il Mondiale, noi, dai giocatori ai tifosi, potremmo seguire questo nuovo torneo organizzato in due gironi con la fase finale, fatta probabilmente di sfide secche, da giocarsi o negli Stati Uniti o negli Emirati.

Una mini Serie A quindi per cercare di non pensare a troppo a quello che ci staremo perdendo, e l'idea non è troppo campata per aria visto che alcuni emissari del calcio italiano sarebbero già stati in Florida per visionare alcuni impianti dove svolgere la fase finale della competizione.

Il torneo secondo alcune indiscrezioni sarebbe ben visto dalle squadre così dette "piccole" che potrebbero mantenere alto il livello di forma dei propri giocatori prima che riparta la Serie A vera e propria. Da capire invece quale sarà la posizione delle "grandi" che verosimilmente saranno ridotte all'osso visti i tanti stranieri che invece al Mondiale ci andranno con le rispettive Nazionali. In Russia sono stati 58 i giocaori delle squadre del masimo campionato itaiiano che hanno partecipato al Mondiale, un numero simile potrebbe partire per il Qatar. La mossa della Lega Serie A potrebbe essere stretegica anche per la vendita dei diritti televisivi di questo nuovo torneo, anche se bisognerà capire chi potrà essere interessato ad una Serie A Cup che perderà molte delle sue stelle, tutte impegnate, beate loro, in Qatar