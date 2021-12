Serie A, iniziano i saldi: ecco tutti i giocatori sul mercato

Dallo juventino Arthur al romanista Villar, passando per Castillejo, Ghoulam, Kolarov e Vecino: è il momento dei saldi in serie A.

Lunedì prossimo apre ufficialmente i battenti il calciomercato invernale: un mese per cambiare volto ai rispettivi organici e rilanciare le proprie ambizioni per la seconda parte di stagione. Tanti affari già conclusi e solo da ratificare, ma anche tanti rumors e trattative ancora agli albori. Tutti i club di serie A, però, non possono fare a meno di affrontare il problema degli esuberi. Prima di acquistare, quindi, tutte e venti le protagoniste del campionato dovranno cercare di piazzare i giocatori finora mai utilizzati (o in campo con il contagocce) o in scadenza di contratto o rimasti fuori lista. E c'è anche chi lavora a possibili scambi, come Inter e Roma: Vecino in giallorosso per Villar in nerazzurro. Non sono pochi quelli che sceglieranno di andare all'estero (Ramsey verso il Newcastle) o di scendere di categoria per tornare ad essere protagonisti: su tutti l'empolese Leo Mancuso, balzato agli onori delle cronache per aver deciso la storica vittoria dei toscani allo Stadium contro la Juventus e poi piombato nell'anonimato. In B il suo nome è una garanzia, e ci sono già club pronti a fare follie per averlo...

Ecco una lista della spesa utilissima per capire chi sono i calciatori che sicuramente passeranno il mese di gennaio con la valigia pronta sull’uscio di casa, pronti a cambiare maglia nelle prossime ore o nelle ultime battute della sessione di gennaio.

Atalanta: Miranchuk e Piccoli (quest’ultimo andrà al Genoa)

Bologna: Skov Olsen e Van Hooijdonk

Cagliari: Godin, Caceres, Dalbert, Lykogiannis, Oliva, Keita, Ceter

Empoli: Mancuso, Fiamozzi, La Mantia

Fiorentina: Amrabat, Kokorin

Genoa: Caicedo, Ekuban, Fares

Inter: Vecino, Sensi, Kolarov

Juventus: Ramsey, Arthur, Kulusevski

Lazio: Lazzari, Muriqi, Escalante, Vavro

Milan: Conti, Castillejo

Napoli: Malcuit, Ghoulam, Meret

Roma: Villar, Calafiori (andrà al Cagliari), Diawara, Fazio, Reynolds, Riccardi, Santon, Mayoral

Salernitana: Aya, Zortea, Schiavone, Di Tacchio

Sampdoria: Thorsby, Silva, Colley, Bereszynski

Sassuolo: Goldaniga

Spezia: Antiste, Salcedo

Torino: Rincon, Baselli, Zaza, Verdi

Udinese: Stryger Larsen, Teodorczyk

Venezia: Bertinato, Schnegg, Dezi, Bjarkason, Ala-Myllymaki, Peretz, Bocalon, Zigoni

Verona: Cetin, Ruegg