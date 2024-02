Quanti allenatori sono stati esonerati in Serie A

L'ultimo in ordine di tempo ad aver scleto la via dell'esonero è il Sassuolo, i neroverdi piombati nella crisi e viaggiano ai limiti della zona retrocessione. Per questo Dionisi è stato esonerato e al suo posto è stato chiamato a Bigica, ad interim, per provare a invertire la tendenza e a salvare la squadra.

Tutti gli esoneri della Serie A

Dionisi è il nono allenatore che è stato allontanato dalla panchina nel nostro massimo campionato. Una lunga lista iniziata con Paolo Zanetti esonerato dall'Empoli e sostituito con Aureliano Andreazzoli che però non ha portato risultati migliori. Così anche lui è stato allontanato e al suo posto è stato chiamato Nicola, un cambio che ha ridato linfa vitale alla squadra che ora veleggia lontano dalla zona retrocessione grazie a un filotto di risultati utili consecutivi.

Doppio cambio anche per la Salernitana che è passata da Paulo Sousa a Filippo Inzaghi senza però cambiare la sua situazione di classifica con l'ultimo posto e una retrocessione sempre più vicina. La terza svolta stagionale è arrivata nelle settimane scorse con Liverani a sostituire Superpippo, ma non è detto che la situazione rimanga così per molto visto che Liverani è già a rischio esonero.

Nelle zone basse anche l'Udinese ha cambiato allenatore passando da Sottil a Cioffi risalendo dal diociottesimo al quindicesimo posto. Gli esoneri non hanno risparmiato nemmeno le grandi, con la Roma che ha cambiato Mourinho con De Rossi, scelta giusta guardando i risultati, e il Napoli campione d'Italia che ha prima scelto Garcia, poi lo ha cambiato con Mazzarri e infine ha chiamato Calzona. Nove esoneri per sei squadre, e il campionato non è ancora finito.