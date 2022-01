Serie A Femminile, 1a di ritorno: programma delle partite e dove vederle in tv e in streaming

Dopo le emozioni della Supercoppa, nel fine settimana torna l’appuntamento con la serie A. Le 12 protagoniste del campionato scenderanno in campo per la prima giornata del girone di ritorno, cercando punti, gioco e consapevolezza nei propri mezzi, per iniziare la seconda parte della stagione nel migliore dei modi. Un concetto che riguarda tutte le squadre ad eccezione della Juventus, che ha già inaugurato il 2022 conquistando l’ottavo trofeo della sua storia, il primo della gestione Montemurro, pronto con le sue calciatrici a scrivere nuovi importanti capitoli della storia del club, in Italia e non solo.

Saranno Roma ed Empoli a dare il via alla 12ª giornata. Domani alle 12.30 le giallorosse cercheranno di dimenticare la sconfitta rimediata nella semifinale di Supercoppa andando a caccia del sesto successo consecutivo in campionato. Alle 14.30 il Verona guidato dal neo tecnico Veronica Brutti ospiterà il Milan, costretto a vincere per non perdere ulteriore terreno dalla zona Champions League. Alla stessa ora a Bogliasco la Sampdoria sfiderà la Lazio, che dopo i progressi mostrati sul finire del 2021 è pronta a ripartire di slancio per giocarsi le residue chance di permanenza nella massima serie.

Il programma della domenica si aprirà alle 12 con la Juventus impegnata sul campo del Pomigliano. Tra le campionesse d’Italia ci sarà Sara Gama, che ha appena rinnovato il suo contratto fino al 2024, ma non Cristiana Girelli, che dopo aver deciso la finale contro il Milan – in attesa di ottenere il Green Pass rafforzato – dovrà saltare la gara con le campane e quella del 22 gennaio contro la Fiorentina. Alle 14.30 i riflettori si sposteranno sullo stadio ‘Bozzi’ di Firenze dove andrà in scena il big match tra Fiorentina e Sassuolo. Le neroverdi hanno vinto le ultime tre sfide di Serie A TimVision disputate contro la formazione viola, che si affiderà alle neo arrivate Boquete, Giacinti e Aronsson per trovare continuità e tentare di risalire la classifica. Il turno si chiuderà con la sfida tra Inter e Napoli, con le nerazzurre pronte a dare una nuova gioia ai propri tifosi e a lanciarsi all’inseguimento di Roma e Sassuolo, che precedono la squadra di Rita Guarino di soli tre punti.

Il programma della 12ª giornata

Sabato 15 gennaio – ore 12.30

Roma-Empoli (diretta su TimVision)

Sabato 15 gennaio – ore 14.30

Hellas Verona-Milan (diretta su TimVision e LA7)

Sampdoria-Lazio (diretta su TimVision)

Domenica 16 gennaio – ore 12

Pomigliano-Juventus (diretta su TimVision)

Domenica 16 gennaio – ore 14.30

Fiorentina-Sassuolo (diretta su TimVision)

Inter-Napoli Femminile (diretta su TimVision)