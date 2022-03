Serie A Femminile, 18a giornata: la Juventus batte l'Inter e allunga

La Juventus ha festeggiato la sua 100ª partita in serie A vincendo il derby d'Italia e tornando a +5 sulla Roma in classifica. Le campionesse d’Italia in carica, dopo il successo in Women’s Champions League con il Lione, non sbagliano nemmeno in campionato e battono l'Inter 3-1.

La gara di Vinovo, valida per la 18esima giornata, parte a ritmi altissimi, ma il primo squillo è delle nerazzurre, che vanno vicinissime al vantaggio al 16' con Karchouni. La francese vince il duello con Gama al limite dell'area di rigore, calcia col destro e il diagonale sfiora il secondo palo. Al 26’ però il parziale si sblocca per le padrone di casa: Cernoia tocca per Boattin su calcio di punizione, il terzino calcia da fuori e il sinistro potentissimo supera Durante tra i pali. L’Inter non perde coraggio e spirito di iniziativa, e al 34’ trova il momentaneo pareggio con una grande azione: Nchout riceve palla sulla corsia di sinistra, apre il gioco su Bonetti dalla parte opposta del campo e la numero 10 nerazzurra con una prodezza batte Peyraud-Magnin. A inizio ripresa però le undici di Montemurro vanno di nuovo avanti, sempre con Boattin: il terzino stoppa a perfezione, calcia dal limite e il palo-gol vale il 2-1, oltre che la doppietta personale e il titolo di miglior marcatrice nel torneo in corso tra i difensori con cinque reti all’attivo (a + due sulla rossonera Tucceri Cimini). La formazione dell’ex Guarino prova a riportare il match in equilibrio, ma nel momento in cui sembra più vicina al 2-2 concede un contropiede fatale, che conduce al tris per le padrone di casa, firmato al 69' dalla subentrata Bonfantini. Seconda firma nell’arco di cinque giorni per l’ex Roma: gol vittoria contro il Lione in Women’s Champions League mercoledì, sigillo del 3-1 nella sfida di campionato con l’Inter. La Juventus al triplice fischio festeggia la 15ª vittoria in questo campionato, torna a +5 sulla Roma seconda e mantiene il primato a quota 47.

Sorpasso Milan

Tre punti pesanti, nella parte alta della classifica, anche quelli conquistati dal Milan contro la Fiorentina, che permettono alla squadra di Ganz di superare il Sassuolo – sconfitto 3-0 dalla Roma in questo turno – e di guadagnare il terzo posto in classifica a 37 punti, con una lunghezza di vantaggio proprio sulle emiliane. Al “Vismara” le rossonere, dopo aver sfiorato il vantaggio al 7’ con Guagni, non precisa di testa, lo trovano al 22’: cross di Tucceri, Schroffenegger respinge corto e Bergamaschi non sbaglia il tap-in, siglando il suo quarto gol in questa Serie A. La Fiorentina prova a reagire ma dopo l’1-0 delle lombarde i ritmi calano e nessuna delle due formazioni riesce a trovare il gol. Nella ripresa Panico prova a dare una scossa alla squadra con qualche cambio, ma la manovra delle undici in campo continua a essere poco fluida e per niente incisiva. Le rossonere difendono con ordine l’1-0 e al 75' non sfruttano la chance del raddoppio: Thomas mette in mezzo, Bergamaschi manca l'aggancio col pallone per un soffio. Il gol che arrotonda il punteggio arriva però all’87’ con Tucceri, che dopo una serie di rimpalli va a bersaglio siglando il suo terzo sigillo in questo campionato. Finisce 2-0 per le rossonere, che si rammaricano solo per l’espulsione di Codina nel finale, frutto di una doppia ammonizione nel secondo tempo. 11° successo in 18 giornate per il Diavolo, che torna terzo in classifica a -5 dalla Roma.

Risultati della 18ª giornata

Milan-Fiorentina 2-0

Juventus-Inter 3-1

Sampdoria-Napoli Femminile 1-0

Hellas Verona-Pomigliano 2-0

Lazio-Empoli 0-0

Sassuolo-Roma 0-3

Programma della 19ª giornata

Sabato 2 e domenica 3 aprile

Pomigliano-Sassuolo

Inter-Fiorentina

Napoli Femminile-Lazio

Roma-Hellas Verona

Empoli-Milan

Juventus-Sampdoria