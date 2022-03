Serie A Femminile, nel week-end la 18a giornata: programma, orari e dirette delle partite

Le protagoniste della Serie A Femminile si apprestano a vivere l’ultima e decisiva fase della stagione. A cinque giornate dal termine del campionato - se si esclude l’Hellas Verona, ormai matematicamente retrocessa - i verdetti sono ancora tutti da scrivere: la Juve è in pole per aggiudicarsi il titolo, ma la Roma nonostante i 5 punti di svantaggio non si dà per vinta ed è pronta ad approfittare degli eventuali passi falsi delle bianconere. In ottica Champions le giallorosse dovranno fare attenzione al tentativo di rimonta di Sassuolo e Milan, mentre la volata salvezza vede Pomigliano, Empoli, Fiorentina e Napoli in corsa per evitare il terzultimo posto.

Questo sarà quindi un fine settimana cruciale, caratterizzato da diverse partite che potrebbero dare un nuovo importante scossone alla classifica. La 18ª giornata si aprirà oggi alle 12.30 con la sfida tra Hellas Verona e Pomigliano, che in caso di vittoria metterebbe una seria ipoteca sulla permanenza in Serie A. Le campane hanno infatti 4 punti di vantaggio sul Napoli e devono ancora recuperare la gara con la Lazio (si disputerà il 16 aprile alle 14.30), attesa alle 14.30 dall’impegno casalingo con l’Empoli, una delle formazioni più in forma del momento. Alla stessa ora andrà il Sassuolo ospiterà la Roma con la speranza di ritrovare i tre punti che consentirebbero a Clelland e compagne di agganciare le giallorosse al secondo posto. Ma la formazione di Alessandro Spugna, dopo due pareggi consecutivi, farà di tutto per espugnare il ‘Ricci’ e continuare l’inseguimento alla capolista.

Domenica si ripartirà alle 12.30 con Milan-Fiorentina, che precederà Sampdoria-Napoli e soprattutto l’atteso derby d’Italia tra Juventus e Inter. Rita Guarino, dopo aver perso nei minuti finali il match d’andata, giocato molto bene dalle nerazzurre, tornerà per la prima volta da avversaria a Vinovo – dove ha collezionato per 4 anni soddisfazioni e trofei - con la speranza di centrare un successo fondamentale per il percorso di crescita della sua squadra, frenata in questa stagione da troppi alti e bassi. Le padrone di casa, dopo la magica notte di Champions in cui hanno battuto 2-1 nella gara d’andata dei Quarti le sette volte campionesse d’Europa del Lione, cercheranno invece di concentrarsi su questa sfida senza farsi distrarre dall’appuntamento con la storia in programma giovedì prossimo in Francia.

Il programma

Sabato 26 marzo – ore 12.30

Hellas Verona-Pomigliano (diretta su TimVision)

Sabato 26 marzo – ore 14.30

Lazio-Empoli (diretta su TimVision)

Sassuolo-Roma (diretta su TimVision)

Domenica 27 marzo – ore 12.30

Milan-Fiorentina (diretta su TimVision)

Domenica 27 marzo – ore 14.30

Sampdoria-Napoli (diretta su TimVision)

Juventus-Inter (diretta su TimVision e La7d)