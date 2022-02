Serie A Femminile, 14a giornata: risultati e sintesi delle gare di oggi

La 14ª giornata di Serie A Tim Vision si apre con i successi di Milan, Roma e Sassuolo. Le tre big accorciano momentaneamente sulla Juventus capolista, impegnata domenica sul campo dell’Hellas Verona.

Non sbaglia la Roma in casa contro l’ostico Pomigliano e mantiene il secondo posto in classifica alla pari del Sassuolo. Le campane vanno avanti al 21’ grazie a un rigore concesso per fallo di Pettenuzzo su Ippolito: dal dischetto Salvatori Rinaldi scheggia la traversa e segna l’1-0, mettendo a referto il suo terzo centro in campionato. Le giallorosse reagiscono e dopo pochi minuti pareggiano: Serturini scarica un destro da fuori, che viene deviato, si impenna e beffa Anna Buhigas. L’1-1 carica la Roma, che attacca, va vicina al raddoppio con Glionna sul finire di primo tempo e proprio nel recupero della prima frazione rimette la testa avanti: Andressa allarga per Glionna, che crossa dentro, c’è una deviazione e sul pallone vagante arriva di testa Haavi, che sentenzia il 2-1. Nel primo minuto della ripresa il Pomigliano pareggia: lancio lungo per la neo entrata Tori Dellaperuta, che resiste a Linari e batte Camelia Ceasar. Le campane resistono all’ennesima reazione giallorossa, ma al 58’ la Roma si riporta avanti: segna ancora il neo acquisto Haavi, che sfonda a sinistra e col mancino sorprende Buhigas. La norvegese sigla così la sua prima doppietta in Serie A Tim Vision e la terza rete nelle ultime due partite di campionato. Haavi è incontenibile, a sinistra a tratti imprendibile, come al 70’: la scandinava vola via e va sul fondo, mette al centro un pallone comodo per il piatto destro di Lázaro. 4-2 e gara chiusa. Poco dopo Lázaro si ripete, firmando la sua doppietta e portando a cinque le marcature giallorosse.

Il Sassuolo travolge la Sampdoria e mantiene il secondo posto in classifica a tre lunghezze dalla Juve. La formazione neroverde sblocca subito il match in casa delle blucerchiate. Rapida azione in verticale, Cantore serve Clelland che trova dall'altra parte del campo Bugeja: il suo diagonale perfetto supera un'incolpevole Soggiu. La Samp non riesce ad entrare in partita, soffre il pressing delle emiliane e nel finale di tempo crolla. Al 40’ Dubcova nell'area piccola di prima intenzione non sbaglia sul bel cross basso di Cantore. Al 43’ tocca a Cantore festeggiare il 3-0: Bugeja di testa per l’attaccante, che in un lampo controlla, si gira e conclude alla perfezione. Nella ripresa le liguri provano a riportarsi in partita e al 67’ segnano l’1-3: cross al bacio di Rincon (ennesimo assist per lei, leader di questa graduatoria nel campionato in corso) per Fallico che, a pochi passi da Lemey, insacca con un tocco di destro. La squadra di Cincotta spinge, ci crede, ma il Sassuolo resiste, nonostante nel finale rimanga in inferiorità numerica. All’85’ viene infatti espulsa per doppia ammonizione la subentrata Benoit. Il forcing blucerchiato nei minuti finali non basta, Rizza colpisce il palo con un colpo al volo di destro, ma vince ancora la squadra di Gianpiero Piovani.

Nel lunch match delle 12.30 il Milan di Maurizio Ganz batte in rimonta la Lazio al Vismara. Le rossonere partono forte, ma vengono sorprese al 7’ dalle biancocelesti: da un corner per il Diavolo parte un contropiede fulmineo della Lazio, che culmina con la rete di Visentin, lanciata da sola in velocità e lesta nell’infilare Giuliani. Il Milan reagisce, attacca, spinge. La formazione di casa va vicina al pareggio con un colpo di testa alto di Bergamaschi, colpisce un palo con un destro di Thomas in mischia e, sempre di testa, trova l’1-1 al 39’: cross perfetto da destra della solita Guagni e stacco imperioso di Martina Piemonte, al terzo centro consecutivo tra Coppa Italia Socios.com e campionato. Prima del fischio finale della prima frazione, il Milan ha anche l’occasione del vantaggio: Piemonte taglia dentro per Thomas, che evita Ohrstrom e calcia, ma trova sulla linea la miracolosa respinta in scivolata di Heroum. L’1-1 del primo tempo dura a lungo anche nella ripresa. La Lazio si rende pericolosa due volte con una punizione di Ferrandi e con una conclusione da fuori di Labate, ma in entrambi i casi si fa trovare pronta. Il Milan risponde al 62’ con un tiro potente di Jane, ben respinto da Ohrstrom. Le capitoline difendono bene, Ganz stravolge il suo attacco, a Bergamaschi viene annullato un gol all’83’. E proprio mentre la gara sembra avviarsi verso il risultato di parità, una subentrata risolve l’incontro: tiro-cross di Piemonte, Stapelfeldt è al posto giusto nel momento giusto e di testa fa centro. Nel recupero c’è anche il tempo per la rete del 3-1 definitivo, firmata da un’altra neo entrata: tocco di Grimshaw per Sara Thirge Andersen, che non fallisce il tap-in in area. Il Milan vince e sale a 31 punti, la Lazio perde ancora e rimane ferma a tre punti.

I risultati della 14ª giornata

Milan-Lazio 3-1

7’ Visentin (L), 39’ Piemonte (M), 88’ Stapelfeldt, 94’ Andersen (M)

Roma-Pomigliano 5-2

23’ rig. Salvatori Rinaldi (P), 26’ Serturini (R), 45’+2’ e 58’ Haavi (R), 46’ Dellaperuta (P), 70’ e 74’ Lázaro (R)

Sampdoria-Sassuolo 1-3

2’ Bugeja (S), 40’ Dubcova (S), 43’ Cantore (S), 67’ Fallico (Sam)

Fiorentina-Napoli Femminile

Domenica 6 febbraio ore 12.30

Hellas Verona-Juventus

Domenica 6 febbraio ore 14.30

Inter-Empoli

Domenica 6 febbraio ore 14.30

Il programma della 15ª giornata

Sabato 26 e Domenica 27 febbraio

Fiorentina-Lazio

Napoli- Femminile-Hellas Verona

Sassuolo-Milan

Empoli-Juventus

Pomigliano-Sampdoria

Roma-Inter