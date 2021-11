Serie A femminile, 9a giornata: Juventus inarrestabile

Juventus inarrestabile. Le bianconere battono 5-0 la Lazio nella prima partita della 9a giornata di andata della serie A femminile. Gama e compagne sono le prime in grado di vincere tutte le prime 9 gare di campionato per due stagioni consecutive.

Altra conferma di giornata arriva dallo Stadio Giuseppe Piccolo dove il Sassuolo ha battuto 1-0 il Napoli. Le neroverdi così si ripetono dopo aver vinto entrambi i precedenti di Serie A contro le azzurre. Il Napoli invece (dopo la vittoria della scorsa settimana) non riesce ancora ad ottenere due successi consecutivi in campionato.

Al Tre Fontane di Roma invece le giallorosse allungano la loro imbattibilità contro la Fiorentina e dopo 2 vittorie e 2 pareggi contro le viola arriva un nuovo successo. E diventa anche la terza vittoria consecutiva delle giallorosse.

La Roma sale a quota 19 punti in classifica e aggancia momentaneamente il Milan in attesa della sfida delle rossonere contro il Pomigliano. La Fiorentina invece resta in ottava posizione, col rischio di essere superata dall'Empoli (a -2) che domani sarà impegnato in casa contro la Samp.



GLI ANTICIPI DELLA 9a GIORNATA

Juventus-Lazio 5-0 5', 84' Bonfantini (J), 29' Hurtig (J), 68' Boattin (J), 87' Nilden (J)

Napoli Femminile-Sassuolo 0-1 40' Bugeja (S)

Roma-Fiorentina 1-0 52' Serturini (R)

DOMANI

Pomigliano-Milan

(ore 12.30, diretta TimVision)

Empoli-Sampdoria

(ore 14.30, diretta TimVision)

Inter-Hellas Verona

(ore 14.30, diretta TimVision)