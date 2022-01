Serie A Femminile, il calendario dei quarti di Coppa Italia

Dopo lo spettacolo della Final Four di Supercoppa italiana, vinta in finale dalla Juventus sul Milan, la serie A Femminile si prepara ad un altro appuntamento fondamentale della stagione: i quarti di finale di Coppa Italia, in programma nell'ultimo week-end di gennaio. Le due finaliste di Supercoppa per il momento non dovranno incrociarsi di nuovo, con le rossonere di Ganz impegnate contro la Samp e le bianconere alle prese con il "derby d'Italia" in rosa, contro l'Inter. Curiosità: sfida tutta toscana tra Empoli e Fiorentina (protagonista del mercato invernale) e partita-incognita per la Roma, che affronta l'unica squadra di serie B qualificata a questo turno, il soprendente Como Women.

La Divisione Calcio Femminile, ha reso note le date in cui si disputeranno le gare d’andata dei quarti. Si partirà sabato 29 gennaio alle 12.30 con Empoli-Fiorentina, mentre alle 14.30 è previsto il calcio d’inizio della sfida tra Como Women e Roma. Il programma proseguirà domenica 30 gennaio alle 12.30 con Sampdoria-Milan e alle 14.30 con Inter-Juventus, che daranno vita al secondo derby d’Italia della stagione.

L'ultima squadra ad alzare al cielo la Coppa Italia è stata la Roma, che lo scorso maggio ha battuto il Milan: primo titolo delle giallorosse. Trofeo non assegnato nel 2020 causa Covid, mentre nel 2019 la vincitrice era stata la Juventus, nel 2017 e nel 2018 la Fiorentina.

Il programma dell’andata dei Quarti di finale

Sabato 29 gennaio – ore 12.30

Empoli-Fiorentina

Stadio Comunale Castellani – Empoli (FI)

Sabato 29 gennaio – ore 14.30

Como Women-Roma

Centro Sportivo Comunale Ponte Lambro (CO)

Domenica 30 gennaio – ore 12.30

Sampdoria-Milan

Campo Riccardo Garrone – Bogliasco (GE)

Domenica 30 gennaio – ore 14.30

Inter-Juventus

Suning Youth Development Centre - Milano