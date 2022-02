Coppa Italia, il programma delle gare di ritorno dei Quarti di finale

Archiviato il fine settimana dedicato alle gare d’andata dei Quarti di finale della Coppa Italia, ecco la programmazione dei match di ritorno in programma sabato 12 e domenica 13 febbraio.

Il 12 febbraio le prime a scendere in campo saranno Fiorentina ed Empoli. Il calcio d’inizio della partita è fissato alle 12.30: le due formazioni ripartiranno dallo 0-0 dell’andata, un risultato che tiene ancora aperto il discorso qualificazione. Ha già un piede nelle semifinali il Milan, che dopo il 4-1 ottenuto a Bogliasco alle 14.30 ospiterà al Centro Sportivo ‘Vismara’ la Sampdoria.

Il giorno seguente si ripartirà alle 12.30 da Roma-Como Women, con le giallorosse che hanno già ipotecato il passaggio del turno grazie al 3-0 ottenuto al Comunale di Ponte Lambro. Chiuderà il fine settima di coppa l’atteso derby d’Italia tra Juve e Inter, pronte a dare vita a Vinovo (ore 14.30) una nuova appassionante sfida, dopo che i primi 90’ sono terminati sull’1-1.

Regolamento

Ottengono la qualificazione alle semifinali le squadre che, al termine della partita di ritorno, hanno segnato il maggior numero complessivo di reti nelle due partite o, in caso di parità nelle reti complessive, il maggior numero di reti in trasferta. Risultando pari anche il numero di reti segnate in trasferta, le squadre devono disputare due tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, si procederà con i calci di rigore.