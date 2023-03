Serie A Femminile, Coppa Italia: scelta la sede della finale Juventus-Roma

L’atto conclusivo della Coppa Italia Ferrovie dello Stato Italiane si disputerà domenica 4 giugno alle 16.30 allo stadio Arechi di Salerno. L’impianto della città campana farà da cornice alla seconda finale consecutiva tra Juventus e Roma, tornando a ospitare un match di calcio femminile a distanza di quattro anni dalle Universiadi. La partita sarà trasmessa in diretta su La7 e TimVision.

All’Arechi verrà quindi messo in palio l’ultimo trofeo della stagione e a contenderselo saranno le due grandi protagoniste delle ultime stagioni. La squadra bianconera, dopo aver vinto la competizione nel 2019 e nel 2022 andrà a caccia dell’undicesimo titolo della sua storia. Si tratterà invece della terza finale per le giallorosse, che si sono aggiudicate la Coppa Italia nel 2021 e la Supercoppa lo scorso novembre.

“Siamo orgogliosi di poter disputare questa sfida in una regione fondamentale per la promozione e lo sviluppo del movimento - ha dichiarato il presidente della Divisione Calcio Femminile, Ludovica Mantovani - viaggiare da nord a sud con i nostri grandi eventi è importante per dare visibilità al calcio femminile su tutto il territorio. Sono certa che Salerno farà sentire la sua vicinanza alle finaliste, per i suoi tifosi e non solo sarà un’opportunità di venire a sostenere le nostre campionesse che si affronteranno per questo ‘classico’ sempre atteso. Ringrazio la Regione Campania, il Comune di Salerno e la Salernitana per l’entusiasmo con cui hanno accolto la scelta della sede di gara”.

In caso di qualificazione della Roma alla finale di UEFA Women's Champions League, la finale sarà ricollocata in altra data.