Serie A Femminile, Coppa Italia, semifinali: risultati e programma

Il Milan vince 1-0 con la Roma e prova a mettere le mani sulla finale di Coppa Italia. L'Inter riprende la Juventus (1-1) e tiene accesa la speranza di giocare un derby per l'assegnazione del trofeo. Si torna in campo sabato prossimo per i verdetti, ma le due semifinali di andata di Coppa in Serie A Femminile hanno regalato emozioni e partite vibranti e tiratissime. Il punteggio di Milan - Roma si sblocca a favore delle undici di Ganz al 42’: calcio d’angolo battuto a perfezione da Dubcová e colpo di testa vincente di Piemonte, che non lascia scampo alla linea difensiva della Roma, decisamente troppo ferma sul corner delle avversarie. Sono nove i gol dell’attaccante azzurra nel 2023 in tutte le competizioni – solo Cristiana Girelli (10) finora ha fatto meglio in quest’anno solare tra le giocatrici di Serie A. L’andata se l'aggiudica il Milan, ma il verdetto su quale sarà la finalista tra le due formazioni si avrà dopo i 90’ di sabato 11 marzo, in programma al Tre Fontane alle 14.30, in contemporanea allo scontro tra Juventus e Inter (entrambe le gare saranno trasmesse su TimVision e La7), che ripartiranno in casa delle bianconere dopo l’1-1 dell’andata.

Gara interessante fin dai primi minuti tra due squadre vogliose di fare la prestazione e il risultato. Ma le bianconere di Montemurro nella prima frazione si sono dimostrate più ordinate rispetto alle nerazzurre che in alcuni frangenti hanno faticato a trovare le migliori soluzioni offensive. Dopo mezzora la Juventus passa in vantaggio, sbloccando la gara grazie alla rete di Grosso. La numero 15 bianconera ha strappato il pallone dai piedi di Mihashi, che ha temporeggiato troppo, e dall'altezza del dischetto ha liberato il destro potente che ha battuto Piazza. Terzo gol con la Juventus, e primo in Coppa Italia, per Julia Grosso che è diventata la seconda più giovane marcatrice bianconera in questa edizione della competizione, dietro a Elisa Pfattner.

Nella ripresa le due squadre sono scese in campo con la consapevolezza di non poter mollare nulla visto il vantaggio bianconero di misura. In più occasioni comunque la Juventus ha provato a cercare la rete del 2-0 e presto è arrivato un nuovo tentativo di Grosso, preciso ma debole tanto che Piazza ha potuto bloccare in serenità questo rasoterra. L'Inter però ha condotto un secondo tempo in crescendo e al 65' ha trovato il gran gol di Merlo che ha riportato la situazione in parità. Appuntamento a sabato 11 marzo per la semifinale di ritorno in programma a Vinovo alle 14.30.

Serie A, Coppa Italia, semifinali d’andata: risultati e marcatrici

Milan-Roma 1-0 42’ Piemonte (M)

Inter-Juventus 1-1 29' Grosso (J), 65' Merlo (I)

Serie A, Coppa Italia, semifinali di ritorno: programma, orari e dove vedere le partite in tv e in streaming

Roma-Milan (sabato 11 marzo, ore 14.30, diretta su TimVision e La7)

Juventus-Inter (sabato 11 marzo, ore 14.30, diretta su su TimVision e La7)