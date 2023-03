Serie A Femminile, Juventus e Roma conquistano la finale

Sono Roma e Juventus le due finaliste di Coppa Italia della serie A Femminile 2022/2023. Le giallorosse e le bianconere hanno superato rispettivamente Milan e Inter; la squadra di Spugna è riuscita a ribaltare lo svantaggio di 1-0 dell'andata mentre le ragazze di Montemurro hanno eliminato l'Inter ai supplementari con un successo di misura, dopo aver chiuso sull'1-1 i tempi regolamentari anche questo match di ritorno.

Al Tre Fontane, fin dall'inizio la Roma ha provato in tutti i modi a imporsi sul Milan cercando di annullare presto lo svantaggio da cui la squadra partiva. Ma, nonostante il continuo pressing giallorosso, al 31' la gara è stata sbloccata dal Milan con l'ex Piemonte che ha approfittato di una grave incomprensione della difesa della Roma: dall'area piccola Linari ha provato a liberare ma il pallone è carambolato su Wenninger e poi è rimasto a metà strada tra la stessa Linari e Minami. Nessuna di loro ha spazzato in tempo e Piemonte senza pensarci due volte ha calciato in porta battendo Ceasar. Dieci minuti più tardi però è arrivata la reazione della Roma e la rete dell'1-1 firmata Andressa. L'attaccante brasiliana nell'area rossonera ha girato di testa in porta un cross di Serturini, Dopo un'ora di gioco ecco il 2-1 della Roma grazie a Giacinti. L'attaccante giallorossa col mancino ha battuto Babb che ha spedito la respinta sul tiro di Glionna proprio sul piede dell'attaccante giallorossa che da distanza ravvicinata non ha sbagliato riportando la situazione complessiva in perfetta parità. Losada - alla sua prima rete in maglia giallorossa - al 101' ha spedito la Roma (per il terzo anno consecutivo) in finale di Coppa Italia.

A Vinovo invece la sfida tra Juventus e Inter si è chiusa soltanto dopo i tempi supplementari. Ma il match è iniziato subito con grande intensità, tanto che la squadra di Montemurro è passata subito in vantaggio dopo 2' con Gunnarsdottir su assist di Lenzini da sinistra. La ripresa si è aperta con lo stesso copione del primo tempo e con una Juventus più compatta ed efficace in fase offensiva. La rete dell'1-1 nerazzurro all'83' con Chawinga che riporta la situazione in parità: l'attaccante nerazzurra ha vinto il duello con Pedersen e, con la porta sguarnita, non ha dovuto far altro che ribadire in rete con Peyraud-Magnin ormai battuta. I tempi regolamentari si sono dunque chiusi come l'andata, con un 1-1 che ha rimandato ancora (ai supplementari) il verdetto finale. E in questa fase è stato decisivo il gol di Beerensteyn al 100' per il definitivo 2-1 che ha permesso alla Juventus di eliminare l'Inter e conquistare la finale di Coppa Italia.

Serie A Femminile, Coppa Italia, semifinali di ritorno: risultati

Juventus-Inter 2-1 d.t.s. 2' Gunnarsdottir (J), 83' Chawinga (I), 100' Beerensteyn (J) (andata 1-1)

Roma-Milan 3-1

31' Piemonte (M), 41' Andressa (R), 62' Giacinti (R), 101' Losada (R) (andata 0-1)