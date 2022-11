Serie A Femminile, decima giornata: dove vederla in tv o in streaming

Inizia oggi il girone di ritorno della serie A Femminile. Iniziano altre nove giornate (che si concluderanno il 25 febbraio) che decreteranno la composizione delle Poule scudetto e salvezza. Il programma ripartirà dalla Roma capolista, che dopo essersi regalata l’ennesima grande serata europea della stagione grazie al pareggio ottenuto mercoledì con il Wolfsburg è ora attesa dalla gara casalinga contro il Pomigliano, che si disputerà oggi alle ore 12.30. La stagione delle giallorosse - tra campionato, Champions League e vittoria della Supercoppa - è stata fin qui praticamente perfetta, ma le calciatrici allenate da Spugna vogliono continuare a sognare e, per farlo, andranno a caccia della settima vittoria consecutiva in campionato, la terza in altrettanti incontri giocati con la formazione campana, che sta però attraversando un ottimo momento di forma.

Si gioca anche Firenze, dove andrà in scena il big match tra Fiorentina e Milan. La compagine toscana cercherà di tornare alla vittoria che manca ormai dallo scorso 23 ottobre, ma saranno 90’ fondamentali soprattutto per l’undici di mister Ganz, reduce dalla sconfitta con il Pomigliano e dal pari casalingo contro il Como che hanno complicato la classifica delle rossonere, attualmente quinte con un margine di soli tre punti sulla Sampdoria.

Domani, domenica, alle 12.30 le blucerchiate ospiteranno a Bogliasco il Sassuolo, rinfrancato dalla prima vittoria in campionato ottenuta domenica scorsa con il Pomigliano. Alle 14.30 toccherà invece alle campionesse d’Italia in carica, che dopo il prezioso 1-1 con l'Arsenal sono attese dalla sfida di Vinovo contro il Como Women, intenzionato a dare continuità alle recenti ottime prestazioni. La Juventus ha vinto tutte le 25 gare disputate in Serie A contro squadre neopromosse, segnando 90 gol e subendone solo 9, una striscia che la Vecchia Signora proverà ad allungare per celebrare insieme ai propri tifosi il 51° successo casalingo in campionato.

La 10ª giornata si chiuderà lunedì con il posticipo tra Parma e Inter. Le gialloblu, dopo la clamorosa sconfitta con la Juve che è riuscita a ribaltare il risultato nei minuti di recupero, sembrano aver beneficiato del cambio in panchina e nel Monday night del ‘Tardini’ (calcio d’inizio ore 19) andranno a caccia della seconda vittoria stagionale, mentre le nerazzurre – dopo tre turni senza successi – puntano il bottino pieno che permettere alla squadra di continuare l’inseguimento al terzetto di testa.

Serie A Femminile, 10a giornata (1a di ritorno): il programma e dove vedere le partite in tv e in streaming

Oggi, sabato 26 novembre, ore 12.30

Roma-Pomigliano (diretta su TimVision)

Oggi, sabato 26 novembre, ore 14.30

Fiorentina-Inter (diretta su TimVision, La7 e La7.it)

Domani, domenica 27 novembre, ore 12.30

Sampdoria-Sassuolo (diretta su TimVision)

Domani, domenica 27 novembre, ore 14.30

Juventus-Como Women (diretta su TimVision)

Lunedì 28 novembre, ore 19

Parma-Inter (diretta su TimVision)