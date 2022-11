Serie A Femminile, decima giornata: risultati e prossimo turno

Il Como neopromosso impone il pari alla Juventus e consente alla Roma di scappare in fuga solitaria in testa alla classifica. Un testacoda a sorpresa che ha sorriso alla formazione lariana, capace di portare a casa un punto d'oro per la classifica e per il morale. Nonostante l'1-1 il Como non ha mai abbassato la guardia fino al triplice fischio, sapendo che la Juventus in altre occasioni è riuscita a ribaltare un risultato anche nei minuti di recupero. Ma non questa volta. Complice una squadra lariana ordinata e prudente che è stata capace di mantenere il risultato in parità fino all'ultimo. Un pareggio importante quanto una vittoria per il Como che è salito a quota 10 punti in classifica, agganciando la Sampdoria. Un punto agrodolce, invece, per la Juventus che ora vede allontanarsi ancora di più la Roma prima in classifica (+6 il distacco attuale).

Brilla anche il Sassuolo, che vince in casa della Samp per 2-0. La squadra ospite ha iniziato subito forte, tanto da chiudere il primo tempo con ben otto tiri in porta; un record in questo campionato, visto che era da maggio scorso che il Sassuolo non effettuava così tante conclusioni nel corso della prima frazione nella massima serie (11 contro l’Inter). Per il Sassuolo che ha collezionato il suo quarto risultato utile consecutivo. Inoltre, clean sheet per le neroverdi che subivano gol da 11 gare consecutive e seconda vittoria di fila in Serie A per la prima volta da febbraio scorso (tre in quel caso, di cui l’ultima proprio contro la Sampdoria). Il Sassuolo ora, avendo sorpassato il Pomigliano (ieri ko contro la Roma) è al settimo posto in classifica.

Nelle gare del sabato, settimo successo consecutivo per la capolista Roma (al quarto clean sheet casalingo), che battendo il Pomigliano 2-0 vola con 27 punti in classifica; in un singolo campionato di Serie A ci era riuscita solo una volta a collezionare tante vittorie di fila, tra ottobre 2021 e febbraio 2022, quando arrivò a nove. Ora le giallorosse hanno 6 punti di vantaggio sulla Juventus.

Bene il Milan, che travolge la Fiorentina con un perentorio 6-1. La squadra rossonera non vinceva dal 22 ottobre e ha ritrovato il successo e probabilmente anche il morale, salendo a quota 16 in classifica (sempre al quinto posto). La Fiorentina invece si è fermata a quota 19, con un terzo posto insidiato dall'Inter che al momento è a -1 e, contro il Parma, avrà l'occasione del sorpasso. Questa sera la giornata si chiude infatti con il posticipo tra Parma e Inter.

Serie A Femminile, 10ª giornata: i risultati



Sampdoria-Sassuolo 0-2

Juventus-Como Women 1-1

Roma-Pomigliano 2-0

Fiorentina-Milan 1-6

Oggi, lunedì 28 novembre, ore 19

Parma-Inter (diretta su TimVision)



Serie A Femminile, 11ª giornata: il programma



Sabato 3 e domenica 4 dicembre

Pomigliano-Sampdoria

Inter-Juventus

Sassuolo-Parma

Como W.-Fiorentina

Milan-Roma