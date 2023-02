Serie A Femminile, diciassettesima giornata: risultati e prossimo turno

La 17a giornata di Serie A Femminile conferma lo strapotere della Roma, unica imbattuta finora nel 2023 con 5 vittorie, 19 gol segnati e quattro subiti da inizio anno solare. Al Tre Fontane cade anche l'Inter sotto i colpi delle giallorosse: 3-2. Una gara brillante, dal risultato non scontato e con una cornice di pubblico da sottolineare, vista anche la sportività dei tifosi ospiti nei confronti della Roma che si prepara ad affrontare il Barcellona in Champions League. Partita spumeggiante, con le giallorosse subito propositive e le nerazzurre attente e molto chiuse dietro. Con questo successo giallorosso la Roma sale a quota 45 punti in classifica, sempre a +8 dalla Juventus seconda. L'Inter invece è rimasta ferma a 32, al quarto posto a -2 dalla Fiorentina terza e lasciando al Milan la possibilità di portarsi a -1 in caso di vittoria domenica contro il Pomigliano. L'anticipo tra Fiorentina e Juventus vede vincere le bianconere con un rotondo 3-0: tre punti importanti in chiave classifica ma questa è stata anche una gara che ha permesso alla Juve di conquistare due record. Il primo è quello che ha permesso di eguagliare la seconda più lunga serie realizzativa nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A: 63 gare di fila a segno, come l’AGSM Verona tra maggio 2014 e febbraio 2017. Il secondo invece è stato un record personale: Cristiana Girelli, una delle tre marcatrici di giornata, è diventata la prima calciatrice della Juventus a tagliare il traguardo dei 100 gol in tutte le competizioni (70 in Serie A, 13 in Coppa Italia, tre in Supercoppa Italiana e 14 in Champions League, qualificazioni incluse).

Vincono Milan, Parma e Sassuolo e al termine della penultima giornata di regular season la classifica cambia soprattutto nella parte bassa, con la Sampdoria ultima in solitaria con quattro punti di svantaggio su Sassuolo e Pomigliano e tre sul Parma. Il Milan conquista, nella sua 50a partita casalinga nella massima competizione, il 10° successo in questo campionato. L'1-0 contro il Pomigliano consente al Diavolo di salire a 31 punti in classifica, a -1 dall’Inter e dal quarto posto. Le rossonere di Ganz vincono una sfida complicata. Il Pomigliano invece incassa l’11a sconfitta nel torneo e rimane a 14 punti, agganciato dal Sassuolo e con il Parma a una sola lunghezza di distanza. Spicca il successo nel lunch match del Parma sulla Sampdoria, fanalino di coda nel campionato in corso con appena 10 punti raccolti. Finisce 3-1 per il Parma al “Tardini”, con le Ducali che salgono a 13 punti in classifica, staccando proprio la Sampdoria e scavalcando il Como, battuto dal Sassuolo. La squadra di Piovani è infatti la terza a raccogliere il massimo della posta in questa domenica di campionato, in virtù del 2-0 sul Como deciso da Sabatino. All’attaccante classe ’85 basta mezzora per realizzare la doppietta che vale il match. Nel finale le emiliane si vedono annullare la rete del 3-0, ma al triplice fischio festeggiano la terza vittoria nel campionato in corso e l’aggancio in classifica al Pomigliano a quota 14, mettendosi al sicuro dall’eventualità di finire in fondo alla classifica al termine della Regular Season.

Serie A Femminile, 17a giornata: risultati

Parma-Sampdoria 3-1

Milan-Pomigliano 1-0

Sassuolo-Como Women 2-0

Fiorentina-Juventus 0-3

Roma-Inter 3-2

Serie A Femminile, 18a giornata: il programma

Sabato 25 e domenica 26 febbraio

Inter-Fiorentina

Pomigliano-Sassuolo

Sampdoria-Roma

Como Women-Milan

Juventus-Parma