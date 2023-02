Serie A Femminile, diciottesima giornata: risultati e date della seconda fase

L’ultima giornata della Regular Season di Serie A Tim si chiude con il successo della capolista Roma e quelli di Juventus e Milan. Rossonere al quarto posto con la Fiorentina, bianconere sempre seconde a -8 dalle giallorosse. Le giallorosse di Spugna partono forte contro la Samp, con le chance per Losada (prima da titolare per l’ex Manchester City in Serie A) e Giacinti, ma le padrone di casa difendono bene e neutralizzano i tentativi delle giallorosse, che chiudono la Regular Season a 48 punti, mantenendo otto lunghezze di vantaggio sulla Juventus, importanti in vista della Poule Scudetto. La squadra di Montemurro batte 2-1 il Parma e consolida il secondo posto a +5 sull’Inter. Sul campo delle bianconere il punteggio si sblocca al 17’ con Bonansea, che raccoglie il suggerimento di Pedersen, elude l’avversaria e dopo una fina a rientrare batte Capelletti tra i pali. Primo sigillo per l’attaccante nel 2023 in campionato e 40esima vittima colpita nella massima competizione. Si chiude 2-1 per la squadra di Montemurro. Tre punti senza discussione per il Milan di Ganz, che torna dalla trasferta in casa del Como con un sonoro 4-0, che consente alle rossonere di chiudere in fiducia il percorso in Regular Season, affiancando la Fiorentina al quarto posto (34 punti a testa). Al “Ferruccio” di Seregno l'equilibrio si rompe dopo appena sette minuti con Piemonte, che finalizza con un sinistro al volo il cross di Bergamaschi e diventa la seconda giocatrice del Milan ad andare a segno in quattro gare consecutive nelle ultime tre edizioni di Serie A dopo l’ex rossonera Giacinti (tra ottobre e novembre 2020). L’appuntamento ora è per l’inizio della Poule Scudetto e della Poule Salvezza, che inizieranno nel weekend del 18 e 19 marzo.

L'Inter batte e sorpassa la Fiorentina in classifica chiudendo così la prima fase di campionato da terza in classifica. Le nerazzurre hanno vinto due gare interne di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso ottobre (striscia di tre in quel caso). Viola dunque quarta in graduatoria; la squadra di Patrizia Panico ha perso due gare di fila per la prima volta in questa Serie A; era infatti dall’aprile 2022 (tre ko di fila in quel caso) che le viola non subivano un ko in due gare consecutive della massima serie.

Il Sassuolo ha vinto due partite di fila mantenendo la porta inviolata in Serie A per la prima volta da ottobre 2021 e con i due gol rifilati a domicilio al Pomigliano ha raggiunto le 100 reti realizzate in Serie A. Non solo, con questi tre punti, quella emiliana è diventata la migliore squadra della Poule Salvezza (sesta a quota 17 punti), mentre il Pomigliano è rimasto a 14.

Serie A Femminile: risultati della 18a giornata

Sampdoria-Roma 0-1

Como Women-Milan 0-4

Juventus-Parma 2-1

Inter-Fiorentina 3-1

Pomigliano-Sassuolo 0-2