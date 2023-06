Serie A Femminile, finale di Coppa Italia Juventus-Roma: dove vedere la partita in tv e in streaming

Mentre aumenta con il passare delle ore il numero dei biglietti staccati per riempire l'Arechi di Salerno (siamo a quota 6mila), Juventus e Roma scaldano i motori: domani pomeriggio si giocano la finale di Coppa Italia di serie A femminile. Bianconere e giallorosse sono le due squadre che hanno raggiunto più volte la finale di Coppa Italia dal 2018/19 ad oggi: tre a testa in quattro edizioni della competizione. Le bianconere in generale contano invece otto finali raggiunte tra Coppa Italia e Supercoppa da quando esiste il club (2017/18), più di ogni altra formazione nel periodo.

È tutto pronto per un confronto avvincente che è ormai diventato il classico del calcio femminile italiano e che vedrà fronteggiarsi le squadre che nelle ultime stagioni, hanno dominato la scena: da una parte le bianconere, detentrici del titolo dopo la vittoria dello scorso anno a Ferrara, dove hanno conquistato il decimo trofeo della loro storia, dall’altra le giallorosse, neocampionesse d'Italia che puntano al triplete (centrato lo scorso anno proprio dalle rivali) dopo essersi aggiudicate, a novembre, anche la Supercoppa.

La Juventus, bissando la vittoria ottenuta un anno fa proprio contro le giallorosse, raggiungerebbe Brescia, Reggiana, Bardolino Verona e ACF Milan al terzo posto per numero di Coppe Italia vinte (tre, in testa c'è la Torres con otto); la Roma, invece, in caso di successo arriverebbe a quota due raggiungendo - oltre alla Vecchia Signora - la Fiorentina e altre quattro squadre (per l’Albo d’Oro clicca qui). Le due squadre sono reduci dal confronto andato in scena una settimana nell’ultima giornata di campionato, terminato 5-2 in favore delle bianconere, che in questa stagione si sono aggiudicate tre dei quattro scontri diretti, perdendo quello disputato il 22 aprile al Tre Fontane che di fatto ha consentito alle giallorosse di mettere le mani sullo scudetto.

La vittoria nell’ultimo match di Vinovo permetterà a Gama e compagne di presentarsi all’appuntamento con grande fiducia, e così faranno anche le capitoline, consapevoli di dover prestare la massima attenzione durante tutta la gara dal momento che in campionato hanno perso solo contro la Juve.

L'arbitro sarà Michele Delrio di Reggio Emilia. Nella sua carriera il fischetto emiliano (CAN C) ha arbitrato 49 match della Serie C maschile. Gli assistenti saranno Michele Piatti di Como e Nidaa Hader di Ravenna, quarto ufficiale Maria Marotta di Sapri, che ha arbitrato la Supercoppa Femminile nel 2021 e 2022.

Serie A Femminile, finale di Coppa Italia Juventus-Roma: dove vedere la partita in tv e in streaming

La finale di Coppa Italia Juventus-Roma in programma domani,domenica 4 giugno, allo stadio Arechi di Salerno alle 16.30, sarà trasmessa in diretta tv su La7 e in streaming su TimVision.