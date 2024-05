Serie A femminile, finale di Coppa Italia Roma - Fiorentina: dove vedere la partita in diretta tv

Roma e Fiorentina si sfidano per l'ultimo trofeo della stagione, la Coppa Italia Frecciarossa: a Cesena c'è grande attesa per il match tra le squadre di Alessandro Spugna e Sebastian De La Fuente, in programma questa sera allo stadio 'Dino Manuzzi' con calcio d'inizio alle 21.30 e diretta tv in chiaro su Rai 2 (streaming su RaiPlay).

La Roma - alla quarta finale consecutiva - va a caccia della seconda Coppa Italia della sua storia, dopo quella vinta nel 2021 a Reggio Emilia in finale ai rigori contro il Milan; la Fiorentina, invece, ha alzato il trofeo nel 2017 e nel 2018, sempre a Noceto (Parma) e in finale contro il Brescia. In tutti e tre i casi, quindi, le due finaliste di questa edizione hanno alzato il trofeo nella regione che ospita la finale. Proprio a Cesena, invece, è iniziato il cammino di quest'anno della Roma, con il 6-0 negli ottavi in casa delle romagnole.

"Ci fa enormemente piacere tornare qui per giocarci il trofeo - le parole dell'allenatore Alessandro Spugna -. Vogliamo portare a casa il titolo, ce lo siamo prefissato da inizio stagione. La Fiorentina è una squadra forte, ha fatto un grande percorso in campionato, ma vogliamo fare di tutto per vincere questa finale. Uno dei punti di forza delle nostre avversarie è il fatto che mancano dalla finale da un po' di anni, quindi la loro fame e determinazione sono due degli ostacoli più pericolosi. L'importante sarà andare oltre la stanchezza e dimenticare il 5-0 di domenica. Abbiamo necessità di pensare alle partite precedenti, come quella di Firenze finita 0-0 dove non giocammo una buona gara. Abbiamo utilizzato le ultime partite di campionato per avvicinarci a questa finale. L'obiettivo era arrivarci al completo e per questo devo fare i complimenti all'area medica, all'area performance per aver ricondizionato la squadra. Favorite? No, ma consapevoli della nostra forza sì".

Dall'altra parte arriva una Fiorentina che torna a disputare una finale di Coppa Italia dopo cinque anni e che è tornata anche a qualificarsi alla UEFA Women's Champions League. "La motivazione e l'emotività sono importanti, per questo voglio pensare che, nelle partite che contavano, contro la Roma siamo rimaste sempre in partita - ha spiegato il tecnico Sebastian De La Fuente -. Ho detto alle ragazze di dimenticare la gara di campionato per portare la coppa a Firenze, cosa che non succede da tempo. Per me sarà professionalmente un'emozione unica, ma lo sarà per tutta la Fiorentina: abbiamo eliminato Inter e Juventus, non siamo arrivate qui per caso. Siamo qui per esaltare le nostre capacità". Una Fiorentina, secondo De La Fuente, "che ha dimostrato lungo tutto il percorso di essere forte. Sin dal primo giorno mi sono sentito orgoglioso e felice di allenare questa squadra".

Sarà la quinta volta che Roma e Fiorentina si affronteranno in questa stagione. Il bilancio è di tre vittorie per le giallorosse (due nella prima fase, 2-1 in casa il 26 novembre e 1-0 in trasferta il 17 febbraio, e il 5-0 di domenica scorsa) e un pareggio, lo 0-0 del Viola Park del 20 aprile.