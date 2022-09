Serie A Femminile, sorteggiati i gironi di Coppa Italia

Si alza il sipario sulla Coppa Italia Femminile. Ventiquattro squadre ai nastri di partenza, pronte a sfidarsi in una corsa avvincente lunga dieci mesi che prenderà il via il prossimo 11 settembre per concludersi in volata con la finalissima di giugno. La Figc ha sorteggiato i gironi eliminatori. I 10 club della Serie A e i 14 di Serie B ammessi alla fase a gironi sono stati suddivisi in 8 gruppi da 3 squadre, con le 8 teste di serie che riposeranno alla prima giornata (11 settembre) per poi disputare due match fuori casa nelle restanti due giornate di gara, in programma rispettivamente il 2 novembre e l’8 gennaio. Ogni squadra giocherà due partite e solo le prime classificate dei gironi si qualificheranno per i Quarti di finale.

Anche in Coppa, come in campionato, la squadra da battere è la Juventus, che tre mesi fa nella finale di Ferrara si è aggiudicata per la seconda volta il trofeo battendo 2-1 in rimonta la Roma. Le campionesse in carica se la vedranno con Brescia e Cittadella, mentre le giallorosse andranno a far visita a Como e Arezzo. Spiccano nel Girone G il derby tra Pomigliano e Napoli e nel Girone D quello emiliano tra Parma e Cesena, mentre si ripeterà come un anno fa la sfida nella fase a gironi tra Sampdoria e Ravenna. Gli unici due incontri che vedranno opposte squadre di Serie A saranno quelli tra Roma e Como e Inter e Parma, con le nerazzurre già vittoriose 4-1 sulle emiliane domenica scorsa in occasione della prima giornata di campionato

Serie A Femminile: gli 8 gironi di Coppa Italia

GIRONE A: Sampdoria, San Marino, Ravenna

GIRONE B: Juventus, Brescia, Cittadella

GIRONE C: Roma, Como, Arezzo

GIRONE D: Inter, Parma, Cesena

GIRONE E: Fiorentina, Hellas Verona, Genoa

GIRONE F: Milan, Lazio, Ternana

GIRONE G: Pomigliano, Napoli, Tavagnacco

GIRONE H: Sassuolo, Chievo Verona, Sassari Torres

Serie A Femminile: calendario 1ª giornata di Coppa Italia (11 settembre)

GIRONE A

Ravenna-San Marino (riposa la Sampdoria)

GIRONE B

Cittadella-Brescia (riposa la Juventus)

GIRONE C

*Arezzo-Como (riposa la Roma)

GIRONE D

*Cesena-Parma (riposa l’Inter)

GIRONE E

Genoa-Hellas Verona (riposa la Fiorentina)

GIRONE F

Ternana-Lazio (riposa il Milan)

GIRONE G

Tavagnacco-Napoli (riposa il Pomigliano)

GIRONE H

Sassari Torres-Chievo Verona (riposa il Sassuolo)

*le gare Arezzo-Como e Cesena-Parma si disputeranno il 21 settembre, dal momento che nel week end del 10 e 11 settembre Como e Parma saranno impegnate nei match validi per la 2ª giornata del campionato di Serie A TIM