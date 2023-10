Serie A Femminile, Inter - Fiorentina: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La Roma a valanga sul Como, ma vincono anche Milan e Juventus. Un pareggio invece tra Sassuolo e Pomigliano. Oggi, lunedì 2 ottobre, alle 18, la seconda giornata di serie A Femminile si chiude con il posticipo tra Inter e Fiorentina.

La Juventus inaugura con un netto 4-1 sulla Sampdoria la prima partita interna del campionato 23/24 e la prima nella sua nuova “casa”: il “Vittorio Pozzo” di Biella, sold out per il match. Termina 4-1 la partita dell’esordio casalingo di Gama e compagne, prime a punteggio pieno con la Roma, nell’attesa di Inter-Fiorentina.

Primo successo stagionale per il Milan di Ganz. Al “Piccolo” di Cercola le rossonere battono 1-0 il Napoli e trovano tre punti al fotofinish. Le due formazioni offrono un avvio a grande ritmo, con buoni spunti offensivi da una parte e dall’altra. Le prime due occasioni sono per le padrone di casa. Nel forcing finale del Milan (anche un palo di Dompig all’83’) è la francese a trovare la conclusione vincente: Grimshaw prende la mira dal limite e calcia, l’ex Bayern Monaco intercetta il pallone nell’area piccola e al 96’ fulmina Bacic, siglando il suo primo gol in Serie A e soprattutto i primi tre punti per le rossonere nel campionato appena iniziato.

Pareggio al “Ricci” tra Sassuolo e Pomigliano. Anche in questa sfida il grande protagonista è l’equilibrio, anche se l’approccio delle padrone di casa è molto aggressivo sin dai primi minuti, con Sabatino, Missipo e Beccari tra le più vivaci in chiave offensiva. Al triplice fischio il risultato rimane 1-1, con le due formazioni che raccolgono il primo punto del campionato dopo i ko dell’esordio contro Juventus e Fiorentina.

Serie A Femminile, 2a giornata: risultati

Napoli Femminile-Milan 0-1

Sassuolo-Pomigliano 1-1

Juventus-Sampdoria 4-1

Roma-Como 4-1

Inter-Fiorentina

(lunedì 2 ottobre, ore 18.00, diretta streaming su DAZN e tv su Rai 2)