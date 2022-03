Serie A Femminile: la Juventus blinda la svedese Hurtig

Il giorno dopo il prestigioso successo contro le sette volte campionesse d'Europa del Lione per 2-1, nell'andata dei quarti di finale di Champions League, la Juventus Women ha annunciato il rinnovo - per le prossime due stagioni - di una delle protagoniste della notte magica vissuta all'Allianz contro le francesi: Lina Hurtig, 26enne centrocampista, attaccante svedese, prelevata nell'estate del 2020 dal Linkoping.

Il comunicato della Juventus

"All’indomani di una serata indimenticabile, con la splendida vittoria sul Lione all’Allianz Stadium, in casa Juventus Women arriva un’altra bellissima notizia: Lina Hurtig rinnova fino al 2024. Approdata in bianconero nel 2020, Lina dal suo arrivo ha messo a segno 19 gol con la nostra maglia, segnando, a proposito di notti europee all’Allianz Stadium, il primo gol in UWCL della storia delle Juventus Women nella nostra casa. E vincendo, fin qui, uno scudetto e due Supercoppe. Il primo approccio con il mondo Juve è stato estremamente positivo e gara dopo gara, allenamento dopo allenamento, in questi mesi ha proseguito la sua crescita, continuando a esplorare il suo talento. Senza porsi limiti e verso nuovi traguardi", recita il comunicato ufficiale della Juventus Women.