Serie A Femminile, la 17a giornata: esordio spettacolare per l'arbitro Kateryna Monzul

E' stata la domenica di Kateryna Monzul, arbitro ucraino che, grazie alla sinergia tra UEFA, FIGC e AIA, potrà proseguire la stagione in Italia, a causa del conflitto che affligge il Paese di origine della direttrice di gara. A lei è toccata la direzione della gara più spettacolare di giornata: Inter - Samp 4-3. Dopo il 3-1 a favore delle nerazzurre all'intervallo, la partita sembra in totale controllo per l’Inter, ma nella ripresa le avversarie non solo accorciano – pallonetto delizioso dell’ex Rincòn al 50' – ma riportano totale equilibrio al 54’ con Martinez. Una sfida a ritmi altissimi e ricca di azioni spettacolari quella in casa delle lombarde, con le padrone di casa che dopo qualche rischio di troppo sul 3-3 trovano il guizzo da tre punti ancora con Marinelli, che al 64’ di testa sfrutta il cross di Landström, firmando una doppietta che in Serie A le mancava dal 2 maggio scorso. Tre punti d’oro per le undici di Rita Guarino, che ora sono quinte in classifica a 32 punti e a due lunghezze di distanza dal Milan. La Samp invece resta al sesto posto a quota 25, a -7 dalle avversarie di giornata.

La Fiorentina vince in goleada (6-0) una gara importantissima in chiave salvezza contro il Verona, portandosi a 18 punti in classifica e a +3 sul Napoli terzultimo. Le scaligere, dopo la sconfitta in casa delle viola, sono le prime a salutare la massima serie. A cinque giornate dalla fine infatti, il solo punto raccolto nel torneo le condanna aritmeticamente alla retrocessione.

In testa alla classifica la Juventus ha trovato un'altra vittoria contro il Napoli: ora sono 44 i punti in classifica. Le azzurre non hanno reso semplice il compito alle bianconere, che hanno condotto la gara per larghi tratti ma hanno anche dovuto difendersi dalle insidie delle avversarie (alla ricerca di punti salvezza). La gara alla fine si è chiusa con uno 0-2 che alimenta i sogni scudetto bianconeri. Un gol per tempo, prima al 25' ci pensa Hurtig ad aprire le marcature, poi al 70' Caruso chiude la pratica.

Il big match tra Roma e Milan invece si chiude in parità: un 1-1 che fa sorridere soltanto la Juventus che, forte dei 3 punti conquistati a Napoli, allunga in vetta a +5 dalle giallorosse. Anche tra Empoli e Sassuolo un 1-1 che smuove poco la classifica di entrambe le squadre.

Risultati della 17ª giornata

Fiorentina-Hellas Verona 6-0

Inter-Sampdoria 4-3

Empoli-Sassuolo 1-1

Napoli Femminile-Juventus 0-2

Roma-Milan 1-1

Pomigliano-Lazio (rinviata a data da destinarsi)

La 18ª giornata: sabato 26 e domenica 27 marzo

Hellas Verona-Pomigliano

Lazio-Empoli

Sassuolo-Roma

Milan-Fiorentina

Juventus-Inter

Sampdoria-Napoli Femminile