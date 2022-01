Serie A Femminile, mercato: Valentina Giacinti alla Fiorentina

COlpo di mercato della Fiorentina. Il secondo in pochi giorni. Dopo l'arrivo della spagnola Veronica Boquete, la Viola Femminile si assicura dal Milan anche Valentina Giacinti. L’attaccante, classe 1994, arriva in prestito fino al 30 giugno 2022. Giacinti indosserà la maglia viola numero 19.

Patrizia Panico potrà così ricostruire la coppia d’attacco del Brescia Daniela Sabatino-Valentina Giacinti. L’ex capitano del Milan in area di rigore è una sentenza: capocannoniere per tre volte in Italia (2015-2016 con il Mozzanica, poi con il Brescia nel 2017-2018 e Milan 2018-2019).

Ma Giacinti rappresenta anche una giocatrice di grandissima esperienza per il nostro campionato: a 16 anni la prima esperienza in A con il Mozzanica. Nell’estate 2012 si è trasferita al Napoli, la parentesi allo Seattle (vince un campionato dello stato di Washington) per tornare al Mozzanica. Nel 2017 passa al Brescia, prima di arrivare al Milan.

Dal 2015 veste anche la maglia della Nazionale italiana, dopo le esperienza con Under 17 e Under 19. Con la ct Bertolini ha giocato anche il Mondiale di Francia nel 2019. In 333 partite ha segnato 260 reti.

Ecco anche Veronica Boquete

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Veronica Boquete Giadans. Centrocampista spagnola classe 1987, “Vero” arriva dal Milan dove ha gioca le ultime due stagioni. Calciatrice di grande esperienza e con un ricco palmares, ha calcato i campi di tre continenti (Europa - Spagna, Russia, Svezia, Germania, Nord America, Asia). Il suo debutto è con la maglia del Transportes Alcaine in Spagna, per poi passare all’Espanyol. Nel suo viaggio calcistico ha vestito - tra le altre - le maglie di Tyreso, Francoforte, Bayern Monaco e Paris Saint Germain. Veronica si è distinta anche negli USA prima di arrivare in Italia. In carriera ha vinto sia a livello nazionale (1 Campionato Svedese, 1 Scudetto Tedesco e 1 Coppa di Francia) che internazionale (1 UEFA Women’s Champions League con il Francoforte). CON LA Nazionale spagnola, ha difeso i colori del suo paese dal 2004 al 2017 vincendo un Europeo U19 e raccogliendo più di 70 presenze ufficiali. Veronica ha scelto il numero 87 e giocherà per la Viola fino al termine di questa stagione".