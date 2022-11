Serie A Femminile, nona giornata: dove vederla in tv o in streaming

Archiviata l’ultima pausa dell’anno dedicata agli impegni delle Nazionali, torna l’appuntamento la Serie A Femminile, che non si fermerà fino all’11 dicembre, accompagnando tifosi e appassionati anche durante il Mondiale. Cinque giornate da vivere d’un fiato, a cominciare dall’ultima del girone d’andata, che si aprirà sabato con le gare di Roma e Juve - attese la prossima settimana dagli impegni di Champions con Wolfsburg e Arsenal - e si chiuderà domenica con Milan-Como Women e il big match tra Fiorentina e Inter, rispettivamente seconda e terza forza del campionato.

La prima a scendere in campo sarà la capolista, reduce dalla vittoria della Supercoppa. Domani, sabato 19 novembre, alle 12.30 la Roma potrà festeggiare il secondo titolo della sua storia al Tre Fontane, dove andrà in scena la sfida contro la Sampdoria. Le giallorosse sono imbattute da dieci turni, le blucerchiate dopo un ottimo avvio di stagione hanno invece rallentato la propria corsa, perdendo quattro degli ultimi cinque incontri disputati in campionato.

Alle 14.30 toccherà la Juve farà visita al Parma di Domenico Panico, che farà il suo debutto al ‘Tardini’ dopo aver preso il posto di Fabio Ulderici. L’ex tecnico del Pomigliano cercherà di scuotere la squadra, che con sei reti realizzate e 23 subite ha sia il peggior attacco che la peggior difesa della Serie A. La Vecchia Signora, reduce dal ko esterno contro il Milan, non può permettersi ulteriori passi falsi ed è pronta a riprendere la sua corsa per tentare di ridurre il gap dalla vetta, distante quattro punti.

Domenica 20 novembre il programma ripartirà alle 12.30 con Sassuolo-Pomigliano. Il club emiliano, rivelazione dello scorso campionato, è l’unico a non aver ancora vinto una partita, mentre l’undici di Sanchez arriverà allo stadio ‘Ricci’ galvanizzato dai due successi consecutivi contro Milan e Parma. Alle 14.30, oltre al derby lombardo tra rossonere e lariane, prenderà il via Fiorentina-Inter. Nonostante abbia rallentato il suo slancio nelle ultime settimane, questo è il miglior inizio di stagione per la formazione nerazzurra, trascinata finora dal tandem offensivo formato da Chawinga (sei reti e quattro assist) e Polli (sette reti e un assist), le due calciatrici che hanno partecipato a più gol in questa edizione della Serie A. In casa viola l’osservata speciale sarà invece Sabatino: l’Inter è infatti la vittima preferita dell’attaccante di Agnone, che da quando è a Firenze ha realizzato cinque reti nei quattro confronti disputati contro il club meneghino.

Serie A Femminile, 9a giornata: il programma e dove vedere le partite in tv e in streaming

Sabato 19 novembre, ore 12.30

Roma-Sampdoria (diretta su TimVision)

Sabato 19 novembre, ore 14.30

Parma-Juventus (diretta su TimVision, La7 e La7.it)

Domenica 20 novembre, ore 12.30

Sassuolo-Pomigliano (diretta su TimVision)

Domenica 20 novembre – ore 14.30

Milan-Como Women (diretta su TimVision)

Fiorentina-Inter (diretta su TimVision)