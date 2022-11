Serie A Femminile, nona giornata: risultati e prossimo turno

Dopo la sosta e la Supercoppa conquistata dalla Roma, la Serie A Tim 2022-23 è ripresa con la 9° giornata che ha visto proprio le giallorosse vincere ancora. Contro la Sampdoria è finita 2-0 per la squadra di Spugna che ha tenuto la porta inviolata per 3 match interni consecutivi per la prima volta in una singola stagione di Serie A. Un risultato che ha permesso alle giallorosse anche di consolidare il primato in classifica in solitaria, adesso a 24 punti.

La Juventus al Tardini ha battuto il Parma 2-1. Una gara incredibile, ribaltata dalle bianconere di Montemurro nel giro di tre minuti e in pieno recupero. Prima Boattin al 92', poi Gunnarsdottir al 96'.

Nei posticipi sorride solo il Sassuolo, che centra la prima vittoria stagionale in campionato. Solo un 3-3 amaro per il Milan, che si fa rimontare nel recupero dal Como, e uno 0-0 tra Fiorentina e Inter, che restano al terzo e quarto posto, ma perdono terreno su Juventus e Roma.

Dopo i successi delle prime della classe (Roma e Juventus) nelle gare del sabato, nessuna delle squadre che inseguono trovano i tre punti nei posticipi domenicali. Spicca soprattutto il 3-3 interno del Milan con il Como, che sul 3-1 sbaglia un calcio di rigore e che proprio su calcio di rigore si fa raggiungere al 93’.

Un punto a testa, ma senza gol, anche per Fiorentina e Inter, che nella sfida del “Pietro Torrini” non vanno oltre lo 0-0. Nella prima frazione sono le nerazzurre di Guarino a costruirsi le chance più nitide, che passano per lo più dai piedi dell’ex illustre Bonetti e di Polli; ma le due azzurre, un po’ per l’efficacia della retroguardia viola, un po’ per mancanza di precisione, non sfondano.

Vince, invece, il Sassuolo di Piovani, che dopo tre pareggi e cinque sconfitte nelle prime otto giornate, ritrova il sorriso grazie al 2-1 casalingo sul Pomigliano, risultato che permette alle emiliane di abbandonare l’ultimo posto in classifica, occupato dal Parma in solitaria.

Serie A Femminile, 9a giornata: risultati

Fiorentina-Inter 0-0

Milan-Como Women 3-3

Sassuolo-Pomigliano 2-1

Parma-Juventus 1-2

Roma-Sampdoria 2-0

Serie A Femminile, 10a giornata: il programma

Sabato 26 e domenica 27 novembre

Fiorentina-Milan

Juventus-Como Women

Parma-Inter

Roma-Pomigliano

Sampdoria-Sassuolo