Serie A Femminile, ottava giornata: risultati e prossimo turno

L'8a giornata di Serie A riporta la Juventus sul podio della classifica, a braccetto con l’Inter (ko in casa contro la capolista Roma) e ad un punto dal secondo posto, occupato dalla Fiorentina, battuta oggi a Vinovo. Anche il Milan cade, a sorpresa, sul campo del Pomigliano.

Pesante sulla classifica il 2-0 della Juventus rifilato alla Fiorentina: la formazione bianconera diventa la prima squadra capace di raggiungere le 50 vittorie in casa in meno di 60 incontri disputati in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (50 successi in 55 partite giocate a Vinovo). La Vecchia Signora inoltre, grazie al 2-0 sulla Fiorentina e al passo falso dell’Inter contro la Roma, aggancia proprio le nerazzurre al terzo posto (a 17 punti) e si porta a -1 dalla Viola, seconda a tre lunghezze dalle giallorosse di Spugna (21).

Secondo pareggio di fila per il Sassuolo di Piovani, il terzo da inizio torneo. Dopo l’1-1 con l’Inter la formazione emiliana vede sfumare ancora una volta il primo successo stagionale. In casa del Como finisce 2-2. Pareggio amaro per le neroverdi, che si fanno raggiungere all'ultimo secondo come nello scorso weekend con l'Inter, e dopo otto giornate in questa Serie A contano appena tre punti raccolti, peggiore avvio al pari di quello registrato nel 17/18, stagione d’esordio nella massima competizione.

Pareggio senza reti tra Sampdoria e Parma. La gara vive due fasi opposte: nella prima frazione sono le gialloblù di Ulderici a creare più occasioni senza andare a bersaglio – le più brillanti con Banusic, che al 15’ in controbalzo spedisce il pallone sopra la traversa e al 30’ trova un enorme intervento sulla linea di Pisani, con Tampieri fuori dai pali. Il secondo tempo inizia invece con le padrone di casa più determinate e con l’ingresso di Gago che fa subito la differenza. Il Parma tira un sospiro di sollievo, anche se resta penultimo in classifica a +1 sul Sassuolo, la Samp manca invece l’aggancio al Milan al quinto posto, ma la formazione blucerchiata ha poco da recriminarsi, soprattutto per lo spirito e il carattere dimostrati negli ultimi 30’ in 10.

La Serie A tornerà in campo nel weekend del 19 e 20 novembre, per dare spazio alla Supercoppa Italiana in programma sabato 5 novembre al “Tardini” tra Juventus e Roma (fischio d'inizio alle 14.30), e alle due amichevoli della Nazionale di Milena Bertolini con Austria e Irlanda, che si giocheranno l’11 e il 15 novembre.

Serie A Femminile, 8a giornata: i risultati

Juventus-Fiorentina 2-0

Como Women-Sassuolo 2-2

Sampdoria-Parma 0-0

Inter-Roma 1-2

Pomigliano-Milan 2-1

Serie A Femminile, 9a giornata: il programma

Sabato 19 e domenica 20 novembre

Fiorentina-Inter

Milan-Como Women

Parma-Juventus

Roma-Sampdoria

Sassuolo-Pomigliano