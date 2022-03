Serie A Femminile, nel week-end la 17a giornata: programma, orari e dirette delle partite

Dopo aver lasciato spazio alle semifinali d’andata della Coppa Italia, sabato il campionato ripartirà da sfide fondamentali ai fini della classifica: la 17ª giornata verrà inaugurata da Napoli-Juventus, a seguire si disputeranno Empoli-Sassuolo e Roma-Milan, tre appuntamenti che potrebbero indirizzare sia la volata scudetto che quella salvezza. Domenica l’attenzione si sposterà su Fiorentina-Hellas Verona e Inter-Sampdoria, che sarà diretta dall’ucraina Kateryna Monzul, mentre il match tra Pomigliano e Lazio è stato rinviato a data da destinarsi a causa della positività di alcune calciatrici del club campano.

Nel fine settimana, sui campi della Serie A TimVision così come in quelli di Serie B e del Campionato Primavera, il calcio d’inizio delle partite sarà preceduto dal messaggio #PlayForPeace, l’iniziativa promossa dalla Divisione Calcio Femminile per ribadire il no alla guerra e sensibilizzare appassionati e tifosi sul rispetto della vita umana. Tutte le squadre si uniranno in un’unica testimonianza a favore della pace: la FIGC e tutto il calcio italiano proseguono infatti l’attività incessante in favore della popolazione ucraina e della sua Federazione e si apprestano ad accogliere in Italia uno dei migliori direttori di gara donna d’Europa. “Siamo onorati di essere il primo campionato italiano ad ospitare un arbitro di caratura internazionale come Monzul - ha dichiarato il presidente della Divisione Ludovica Mantovani - ‘PlayForPeace’ sottolinea la nostra posizione unita contro ogni forma di aggressione e violenza”.

Il programma delle gare si aprirà sabato alle 12.30 dallo stadio ‘Piccolo’ di Cercola, dove il Napoli - reduce da tre risultati utili consecutivi - proverà a fermare la Juve capolista, intenzionata a tornare alla vittoria che in Serie A manca dallo scorso 6 febbraio per presentarsi al meglio al mercoledì di Champions contro il Lione. Alle 14.30 il Sassuolo, dopo l’inaspettato ko in casa della Lazio, cercherà il riscatto sul campo dell’Empoli, che nonostante la recente sconfitta in coppa ha dimostrato di essere in grande forma. Alla stessa ora la Roma, per continuare a sognare in grande, andrà a caccia del primo successo in campionato contro il Milan.

Domenica le prime a scendere in campo saranno invece Fiorentina ed Hellas Verona, con le padrone di casa costrette a battere l’ultima della classe per ritrovare serenità, compattezza e tentare di abbandonare la zona retrocessione.

Alle 14.30 i riflettori si sposteranno sul Suning Youth Development Centre di Milano per l’incontro tra Inter-Sampdoria e per l’applauso dei presenti e non solo all’arbitro Monzul, che in attesa di poter far ritorno in Ucraina proseguirà la sua carriera in Italia.

Il programma della 17ª giornata

Sabato 19 marzo – ore 12.30

Napoli Femminile-Juventus (diretta su TimVision)

Sabato 19 marzo – ore 14.30

Empoli-Sassuolo (diretta su TimVision)

AS Roma-Milan (diretta su TimVision e La7d)

Domenica 20 marzo – ore 12.30

Fiorentina-Hellas Verona (diretta su TimVision)

Domenica 20 marzo – ore 14.30

Inter-Sampdoria (diretta su TimVision)