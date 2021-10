Serie A Femminile, tutti i risultati della 6a giornata

Il Sassuolo risponde alla Juventus battendo l'Empoli. Il Milan di Ganz dietro le prime della classe. Ora la sosta di due settimane per far posto alle Azzurre della Nazionale (gare contro Croazia e Lituania per le Qualificazioni al Mondiale del 2023)

La Juventus chiama, il Sassuolo risponde. Le neroverdi di Piovani fanno sei su sei e tornano al comando della classifica insieme alla Vecchia Signora. Si è chiusa con il testa a testa a distanza tra le prime della classe la sesta giornata di serie A Femminile.

Al “Ricci”, contro l'Empoli, Cantore sblocca il punteggio dopo cinque minuti con un gran tocco sotto che supera Capelletti. Dopo il vantaggio delle padrone di casa la squadra di Ulderici prova a reagire ma non riesce ad affondare e all’intervallo il parziale non cambia. Nella ripresa invece torna a fare pressing la formazione emiliana: al 52’ annullato il raddoppio a Dubcova per fuorigioco, ma dopo appena sei minuti la ceca va a bersaglio in posizione regolare su una respinta del portiere toscano e questa volta il gol del 2-0 viene convalidato. Al 64’ altra giocata e altra rete di Cantore, che sigla la sua doppietta personale e il momentaneo 3-0. L’Empoli però non demorde e in quattro minuti segna due reti spaventando le emiliane: al 70’ Bardin realizza l’1-3 sugli sviluppi di un calcio d’angolo, al 74’ Cinotti approfitta di un’uscita errata di Lemey e accorcia ulteriormente le distanze. Il Sassuolo di Piovani si chiude e l’Empoli sfiora il 3-3 al 91’ con la traversa colpita da Mella – decisiva Orsi con un salvataggio sulla linea – ma al triplice fischio le neroverdi festeggiano la sesta vittoria e il primato ritrovato, accanto alla Juventus.

Alle spalle delle prime della classe, a quota 13, c’è il Milan di Ganz, che rimonta lo svantaggio iniziale con la Roma ma che col punto raccolto si allontana di cinque lunghezze dalla vetta. Al “Vismara” partono meglio le undici di Spugna, che al 12’, dopo aver sfiorato il vantaggio con Andressa – provvidenziale la respinta sulla linea di Fusetti – sbloccano il punteggio con Serturini, servita proprio dalla fantasista brasiliana. Le giallorosse comandano il gioco nella prima frazione di gara, mentre il Milan fatica a gestire i palloni soprattutto in uscita. Al 40’ Greggi ha l’occasione per raddoppiare, ma la sua conclusione all’altezza del dischetto è centrale e Giuliani blocca senza problemi. Dopo l’intervallo il fronte si capovolge: le rossonere rientrano in campo con un altro approccio e al 48’ agguantano il pareggio. Thrige serve Grimshaw sulla fascia, la scozzese crossa in mezzo ma il pallone dopo aver baciato il palo si insacca alle spalle di Ceasar. Dopo appena tre minuti l'ex Thomas, servita da una giocata sopraffina di Boquete, si fa ipnotizzare dal portiere giallorosso e spreca un’enorme chance per ribaltare il match. Nella parte finale della gara è il Milan a rendersi più pericoloso e a sfiorare il 2-1; ma né il colpo di testa di Grimshaw al 76’ – alto sopra la traversa – né la conclusione di Giacinti al 90’ – respinta da un’attenta Ceasar – vanno a buon fine. Un gol e un punto a testa per il Milan di Ganz e la Roma di Spugna, con le giallorosse a -3 dalle rivali di giornata, ma con una partita ancora da recuperare (la sfida con l’Inter è in programma il 16 ottobre alle 14.30).

Altri tre punti infine per la Fiorentina di Panico, che vince 3-1 in rimonta sul campo del Verona. Nella sfida delle 12.30 sono le padrone di casa ad andare in vantaggio: al 19’ Cedeño buca la difesa viola e batte Schroffenegger. Le toscane però giocano meglio e al 37’ pareggiano il conto con Baldi: gran cross di Neto su calcio d’angolo e incornata vincente dell’attaccante classe 2000. Il Verona cala e le avversarie al 63’ approfittano dei troppi spazi a disposizione: Lundin sul filo del fuorigioco si invola verso la porta gialloblù, crossa in mezzo e Ambrosi nel tentativo di recuperare il pallone lo spedisce in rete beffando Keizer. Le padrone di casa non riescono più a reagire e all’80’ Lundin mette a referto il 3-1 finale, sul passaggio filtrante di Sabatino. Terzo successo di fila per la squadra di Panico, che ora è quinta in classifica con nove punti raccolti.

La serie A tornerà nel weekend del 30 e 31 ottobre, per lasciare spazio alle gare della Nazionale contro Croazia e Lituania, valide per le Qualificazioni al Mondiale del 2023.