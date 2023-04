Serie A Femminile, Poule scudetto, 5a giornata: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

È arrivato il momento della verità, il giorno che Roma e Juventus aspettavano da quando è stato pubblicato il calendario della seconda fase del campionato. Domani, dopo il derby tra Milan e Inter, alle 14.30 allo Stadio Tre Fontane andrà in scena il terzo scontro diretto della stagione, una sfida cruciale per la corsa al titolo: in caso di vittoria le giallorosse si porterebbero a +11 sulle rivali, ipotecando di fatto il primo scudetto della loro storia, che potrebbero festeggiare già sabato prossimo nel match casalingo contro la Fiorentina. Le bianconere, che si sono aggiudicate le due sfide della regular season, puntano al tris per riaprire i giochi e mettere pressione alle capitoline. Il programma del weekend proseguirà domenica con la Poule salvezza che sarà animata da Sampdoria-Pomigliano e Como-Sassuolo.

Sold out al Tre Fontane per il quello che ormai è diventato il ‘classico’ del calcio femminile italiano, un confronto che si ripeterà domenica 4 giugno nella finale della Coppa Italia Ferrovie dello Stato Italiane in programma allo stadio Arechi di Salerno. La Roma è l’unica squadra a punteggio pieno in Serie A nel 2023, ma non ha ancora mai vinto in campionato contro la Juventus. Invertire il trend permetterebbe a Bartoli e compagne di avvicinarsi allo scudetto interrompendo il dominio bianconero che dura ormai da cinque stagioni. Giacinti cercherà il primo sigillo contro la Vecchia Signora da quando è arrivata nella Capitale, Bonansea potrebbe invece raggiungere la 150ª presenza in bianconero.

Prima del big match della 5a giornata andrà in scena il derby di Milano. L’Inter si è aggiudicata tre delle ultime quattro stracittadine e contro le rossonere spera di poter interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive. Anche il Milan dopo un pareggio e due ko sogna di tornare alla vittoria, che entrambe le compagini non centrano dall’ultimo turno della regular season.

Serie A Femminile, Poule Scudetto, 5a giornata: programma e dove vedere le partite in tv e in streaming

Sabato 22 aprile – ore 12.30

Milan-Inter (diretta su TimVision)

Sabato 22 aprile – ore 14.30

Roma-Juventus (diretta su TimVision, La7 e La7.it)

Riposa: Fiorentina