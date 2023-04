Serie A Femminile, Poule scudetto, 5a giornata: risultati e marcatrici

La super stagione della Roma di Alessandro Spugna fissa un’altra tappa fondamentale: al Tre Fontane arriva la vittoria nel big match contro la Juventus, la prima in assoluto con la Vecchia Signora, che avvicina le giallorosse al loro primo Scudetto. In casa delle capitoline termina 3-2 in rimonta, davanti a un pubblico caldissimo e due tifosi speciali come Mourinho e Tiago Pinto. Il rigore della bianconera Caruso a fine primo tempo aveva illuso le juventine (per la giocatrice della Vecchia Signora il 20° gol stagionale). La vittoria ha lanciato la squadra di Spugna a +11 sulla Juventus seconda: adesso alla Roma basterà vincere sabato prossimo contro la Fiorentina per festeggiare lo scudetto. La festa giallorossa è esplosa a 4' dalla fine, con l'elevazione straordinaria di Haug nel cuore dell'area juventina e il colpo di testa che beffa Gama e compagne e avvicina la Roma al tricolore.

La quinta giornata della Poule Scudetto però si era aperta con il derby di Milano che ha regalato emozioni e si è chiuso con 4 reti. La stracittadina è andata alle rossonere di Ganz che hanno calato il tris contro l'Inter e conquistato tre punti importanti che le hanno lanciate al terzo posto in classifica. Inoltre, il Milan è tornato a vincere un derby casalingo contro l’Inter in Serie A per la prima volta dal 18 ottobre 2020. Per le nerazzurre invece continua il periodo negativo e la striscia di sconfitte si è allungata a quattro consecutive (la seconda più lunga in Serie A, dopo il periodo tra il dicembre 2020 e il febbraio 2021). Il derby è finito con il risultato di 3-1 per il Milan e con l'Inter che da quando è iniziata la Poule Scudetto, è rimasta l’unica squadra che non ha ancora raccolto un punto in Serie A.

POULE SCUDETTO, 5a giornata: risultati e marcatrici

Milan-Inter 3-1

27' Grimshaw (M), 61' Polli (I), 81' Piemonte (M), 83' Vigilucci (M)

Roma-Juventus 3-2

14' Bonansea (J), 16' Andressa (R), 25' rig. Caruso (J), 60' Giacinti (R), 86' Roman Haug (R)

Riposa: Fiorentina

POULE SCUDETTO, 6a giornata: programma



Sabato 29 e domenica 30 aprile

Roma-Fiorentina

Milan-Juventus

Riposa: Inter